Агенты намеревались заполучить данные лаборатории в швейцарском Шпице, которая помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление в Солсбери. Инцидент произошел в начале 2018 года.
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© Shutterstock

Два российских шпиона задержаны в Нидерландах и высланы в РФ, инцидент произошел в начале текущего года. Об этом сообщили голландская газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger в четверг, 13 сентября. Точная дата задержания шпионов неизвестна.

Неназванные собеседники этих изданий утверждают, что россияне направлялись в Швейцарию, чтобы заполучить данные лаборатории в городе Шпице, которая в числе прочего помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

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Ранее эта лаборатория становилась объектом атаки хакеров. Отмечается, что российские агенты имели при себе специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети.

Задержание шпионов стало результатом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Федеральная служба разведки Швейцарии подтвердила газете Tages-Anzeiger свое участие в операции. Однако остается неясным, почему россияне были освобождены и не преданы суду в Нидерландах, отметили СМИ.

Deutsche Welle
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