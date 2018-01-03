У вице-президента АдГ Беатрис фон Шторх 1 января был временно отключен доступ к ее аккаунту в "Твиттере" за публикацию подстрекательских сентенций.

Фон Шторх обвинила полицию Кельна в потакании "варварским мусульманским оравам групповых насильников", после того как полиция опубликовала поздравительный новогодний твит на арабском языке.

В отношении еще одного политика, Алис Вайдель, открыто расследование за поддержку фон Шторх.

Вайдель, которая также является одним из лидеров АдГ, написала в "Фейсбуке", что власти "прогибаются под завезенную, мародерствующую, распускающую руки, наглую, склонную к поножовщине бандитскую шайку мигрантов".

Полиция заявляет, что обе женщины могут быть признаны виновными в разжигании ненависти. В этом случае им грозит штраф или тюремное заключение.

Их сообщения удалены из "Твиттера" и "Фейсбука".

Между тем высокопоставленные члены партии АдГ назвали действия властей "цензурой", сказав, что немецкие власти действуют, как Штази (секретная полиция ГДР).

По принятому в Германии закону, вступившему в силу 1 января 2018 года, соцсети обязаны предпринимать меры против разжигания ненависти. Если же они не будут этого делать, им грозит штраф до 5 млн евро.

Теперь прокуратура Кельна должна решить, начинать ли официальное расследование по этому поводу.

Словесный выпад фон Шторх был связан с новогодним поздравлением полиции Кельна в "Твиттере", обпуликованном на четырех языках - английском, французском, немецком и арабском.

Компания Twitter временно, на 12 часов, приостановила действие аккаунта фон Шторх в ответ на ее твит, сказав, что та нарушила правила сайта.

Фон Шторх впоследствии опубликовала тот же самый пост, но уже в "Фейсбуке", где он был расценен как подстрекательский и заблокирован.

Внимание к Кельну и тамошним уличным новогодним празднованиям было привлечено после того, как два года назад десятки женщин пострадали от сексуальных посягательств со стороны мужчин, предположительно, мигрантов.

На следующий, 2016-й, год полиция этого города подверглась критике за то, что допросила несколько сотен мужчин, выходцев из Северной Африки.

В Берлине перед встречей нового, 2018-го года, впервые были установлены "зоны безопасности" для женщин.

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Беатрис фон Шторх - немецкий политик, лоббист, блогер, адвокат из династии герцогов Ольденбургских. Вице-председатель партии @Альтернатива для Германии@, член Европейского парламента от Германии, член Европейского христианского политического движения.

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Алис Вайдель - германский политик и консультант в области управления. Совместно с Александром Гауландом была ведущим кандидатом от евроскептической партии "Альтернатива для Германии" на парламентских выборах 2017 года.