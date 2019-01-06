"Седьмой и восьмой подъезды будут снесены, на объекте со вчерашнего дня ведутся подготовительные работы по демонтажу. Проведенная экспертиза рекомендует на время демонтажа отселить жителей пятого и шестого подъездов. Это будет выполнено", - сообщили в пресс-службе.
Предполагается, что после завершения демонтажа двух подъездов дома будет проведена еще одна проверка всех оставшихся подъездов, по итогам которой будет принято решение о дальнейшей судьбе дома. Пока же жители пятого и шестого подъездов могут в течение нескольких дней зайти в квартиры за вещами, которые потребуются им на время работ по демонтажу двух соседних подъездов.
Сообщается также, что 6 января в остальных подъездах дома, которые не пострадали при взрыве, планируется запустить лифты.
"Сегодня в доме N 164 по проспекту Карла Маркса будут запущены лифты: с 10:00 мск - с девятого по двенадцатый подъезд; до 15:00 мск - с первого по четвертый подъезд", - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы главы региона.
Объем выплат пострадавшим при взрыве будет увеличен более чем на треть
В пресс-службе губернатора Челябинской области также сообщили, что по решению главы региона объем выплат пострадавшим при взрыве дома из бюджета Челябинской области будет увеличен с 66 до 93 млн рублей.
"Решением Бориса Дубровского объем региональных выплат пострадавшим при трагедии в Магнитогорске увеличен до 93 млн рублей", - говорится в сообщении.
Ранее Дубровский утвердил размеры материальной помощи, которую окажет региональное правительство семьям погибших и пострадавшим при обрушении. 1 млн рублей планировалось выплатить членам семей погибших, 400 тыс. рублей - гражданам, получившим тяжкий или средний вред здоровью и 200 тыс. рублей - получившим легкий вред здоровью. Также материальная помощь в размере до 500 тыс. рублей должна быть оказана утратившим имущество.
Подъезд дома в Магнитогорске обрушился утром 31 декабря. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли в ходе дальнейшего разбора завалов. Госпитализированы пять человек; их состояние стабильно. Кроме того спасатели обнаружили 11-месячного младенца, который провел под завалами более 35 часов. Ребенка эвакуировали в московский центр детской хирургии и травматологии. Вечером 3 января МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции. По официальной версии, причиной трагедии послужил взрыв бытового газа. Жертвами взрыва стали 39 человек (СПИСОК).
В воскресенье, 6 января, в Магнитогорске пройдут похороны 11 жертв трагедии, а еще одного погибшего похоронят в понедельник. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.
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