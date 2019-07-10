Столкновение произошло после того, как самолеты начали движение. В пресс-службе аэропорта РБК подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Авария не привела к последствиям для работы аэропорта и для других рейсов, причины столкновения выясняются.
Самолет KLM направлялся в Мадрид, а самолет ЕasyJet - в Лондон. Обе авиакомпании заявили, что выделят другие самолеты для доставки пассажиров в пункт назначения.
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