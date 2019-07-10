Столкновение произошло после того, как самолеты начали движение. В пресс-службе аэропорта РБК подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Авария не привела к последствиям для работы аэропорта и для других рейсов, причины столкновения выясняются.
Самолет KLM направлялся в Мадрид, а самолет ЕasyJet - в Лондон. Обе авиакомпании заявили, что выделят другие самолеты для доставки пассажиров в пункт назначения.
Президент Украины отменил военный парад ко Дню Независимости Порошенко: не очень дальновидно
Президент Украины Владимир Зеленский решил отменить...
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Амстердама
Два пассажирских самолета Boeing 737 -800 авиакомпании KLM и...
В Раде Украины предлагают наказывать за непризнание Крыма украинским
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект...
"Один что-то ляпнул": Путин обещает не вводить санкции против Грузии
Владимир Путин заявил, что не станет вводить санкции...
Адвокат сообщил о завершении следствия по делу украинских моряков
По словам Николая Полозова, теперь начнется следующая...
TOP новостей
Премьер-министр Литвы остается на своем посту (37)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 9 июля...
Какой будет оставшаяся часть лета в Литве: рекордная жара останется в прошлом
День семи братьев (или день семи спящих) – 10 июля в...
Эксперт: если запретить торговым сетям работать в воскресенье, появятся новые "монстрики" (13)
Литва все еще не определилась, будет ли введен запрет...
Вперед - за покупками, но не в Польшу: жители Литвы открывают новое направление (405)
Пока в Литве считают, сколько сотен миллионов жители...
Два года в Литве действует новый Трудовой кодекс: работники по-прежнему уходят "по собственному желанию" (10)
Два года назад в Литве вступил в силу новый Трудовой...