Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Амстердама

Два пассажирских самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 авиакомпании ЕasyJet столкнулись утром 9 июля в Схипхоле, главном аэропорту Нидерландов. Об этом со ссылкой на местное издание Nu.nl сообщает РБК.
Schipholio oro uostas
© Reuters / Scanpix

Столкновение произошло после того, как самолеты начали движение. В пресс-службе аэропорта РБК подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Авария не привела к последствиям для работы аэропорта и для других рейсов, причины столкновения выясняются.

Самолет KLM направлялся в Мадрид, а самолет ЕasyJet - в Лондон. Обе авиакомпании заявили, что выделят другие самолеты для доставки пассажиров в пункт назначения.

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