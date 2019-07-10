Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Амстердама

Столкновение произошло после того, как самолеты начали движение. В пресс-службе аэропорта РБК подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Авария не привела к последствиям для работы аэропорта и для других рейсов, причины столкновения выясняются.

Самолет KLM направлялся в Мадрид, а самолет ЕasyJet - в Лондон. Обе авиакомпании заявили, что выделят другие самолеты для доставки пассажиров в пункт назначения.