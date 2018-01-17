В свою очередь, Киев заявил, что выполнил все процедуры для начала ремонта поврежденной линии связи. Об этом сказано в сообщении на странице штаба АТО в Facebook.

Переговоры с лидерами самопровозглашенных республик в Донбассе ведутся при участии Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), указали украинские власти.

"Vodafone Украина" является последним из крупных операторов, продолжающим работу на территории самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Разрыв на линии связи оператора произошел 11 января.