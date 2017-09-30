Два года назад, 30 сентября 2015 года, Россия начала военную операцию в Сирии. Русская служба Би-би-си собрала основные цифры этой кампании.
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За время сирийской кампании, по официальным данным, российская авиация сделала около 30 тысяч боевых вылетов и нанесла больше 92 тысяч авиаударов.

В ходе девяти ракетных ударов с моря было выпущено около 70 крылатых ракет.

До берегов Сирии дошел и "Адмирал Кузнецов" — единственный тяжелый авианесущий крейсер в России. Крейсер сопровождала корабельная группа Северного флота. Путешествие стоило России от 7,5 до 10 млрд рублей ($170 млн), по подсчетам РБК.

За два года в Сирии, по официальным данным, погибли 38 российских военнослужащих. Однако, согласно подсчету агентства Рейтер, опубликованному в начале августа 2017 года, число погибших значительно больше — 78 человек.

В сентябре 2017-го стало известно о гибели в Сирии российского генерала Валерия Асапова — он стал самым высокопоставленным российским военным, погибшим за два года сирийской операции.

В марте 2016-го Владимир Путин заявил, что Россия потратила на сирийскую кампанию 33 млрд рублей. Таким образом, одни сутки в Сирии обходились России в 180 млн рублей.

Исходя из этих данных, партия "Яблоко" подсчитала, что сирийская кампания могла стоить около 140 млрд рублей ($2,4 млрд). Министерство обороны России опровергает эту сумму.

Официальных данных о том, сколько на самом деле Россия потратила за два года военной операции в Сирии, нет.

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