Два человека застрелены на избирательном участке в Турции

На муниципальных выборах в восточно-турецком городе Малатья произошло столкновение двух групп, участник одной из них выхватил пистолет и застрелил своих противников. Стрелявший задержан.
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© Reuters / Scanpix

Два человека стали жертвами стрельбы на избирательном участке в ходе проведения муниципальных выборов в Турции. Как сообщает агентство DHA, в воскресенье, 31 марта, в восточно-турецком городе Малатья произошло столкновение двух групп. Один из участников потасовки выхватил пистолет и застрелил своих противников. Стрелявший задержан.

Лидер небольшой оппозиционной "Партии благополучия" Темель Карамоллаоглу сообщил в Twitter, что погибшие являлись наблюдателями от его партии. Они пытались помешать открытому голосованию, и были за это убиты.

Муниципальные выборы проходят одновременно во всех 81 провинциях Турции. Около 57 миллионов граждан страны выбирают мэров, общественные советы и других муниципальных политиков. Безопасность обеспечивают более полумиллиона правоохранителей.

Deutsche Welle
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