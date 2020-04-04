Во французском городе Романс-сюр-Изер в департаменте Дром в субботу, 4 апреля, мужчина, вооруженный ножом, напал на владельцев табачной и мясной лавок, а затем на людей, стоявших в очереди в булочную. В результате нападения два человека погибли и четверо были ранены. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Напавший задержан, он легко ранен. По данным радиостанции France Bleu, речь идет о 33-летнем уроженце Судана, ранее не замеченном полицией в правонарушениях. По информации телеканала TF1, по месту проживания задержанного осуществлен обыск.

Причины нападения пока расследуются. По словам очевидцев, нападавший кричал "Аллах акбар". В настоящее время национальная антитеррористическая прокуратура Франции оценивает ситуацию на предмет того, будет ли она заниматься расследованием.