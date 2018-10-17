"Мы тоже не можем участвовать в евхаристическом общении с Константинопольской церковью, потому что последняя нарушила каноны – вторглась в каноническую территорию Русской православной церкви Украины", – сказал он.
По приблизительным оценкам, в Таджикистане насчитывается около 30 тысяч православных или 0,4% населения страны, сообщает Радио Свобода. Православные приходы в Таджикистане административно подчинены Душанбинской епархии Русской православной церкви с епархиальным управлением в Душанбе и насчитывают шесть храмов и молитвенных домов, в которых служат пять священников.
Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Это произошло 15 октября в Минске во время Синода РПЦ, где в полном составе собрались представители всех Церквей, входящих в Русскую православную церковь, в том числе митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
Конфликт вокруг Украинской церкви начался в 80-90-х годах XX века, когда часть украинских приходов Русской православной церкви потребовали независимости и отделились от РПЦ. В этом году Константинопольская церковь запустила процесс предоставления Украинской церкви независимости.
Ситуация вокруг церквей в Украине обсуждалась на заседании Совета безопасности России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия константинопольского патриарха по предоставлению автокефалии Украинской церкви провокацией, поддерживаемой Соединенными Штатами.
Православие – основная религия в Украине. Киевская митрополия находилась в прямой юрисдикции Константинопольской церкви до ноября 1686 года, а затем была передана под юрисдикцию Московского патриархата.
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