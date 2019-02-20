Дуэли поклонников "Звездных войн", возможно, вскоре составят конкуренцию классическому фехтованию.
Для профессиональных занятий новым видом спорта необходимо приобрести точную копию поликарбонатного "джедайского" меча, оснащенного цветными светодиодами, а также соответствующее защитное снаряжение.
Комплект обойдется примерно в 400 долларов.
Правила планируют соотнести с привычными для фехтования - для победы нужно первым набрать 15 баллов, либо просто победить по очкам за три минуты. Удары по голове и туловищу принесут спортсмену по пять баллов, по рукам или ногам - по три, по кисти - один.
Bloomberg составил индекс доступности наркотиков в разных странах мира. Литва почти в конце списка
Агентство Bloomberg опубликовало ежегодный «Индекс греха»,...
Пять лет после убийств на Майдане: как далеко продвинулось следствие? (12)
Расследование убийств на Майдане в феврале 2014 года...
В Австралии разрешили размещать эмодзи на автомобильных номерах
Власти австралийского штате Квинсленд разрешили...
Три британских депутата вышли из Консервативной партии из-за "Брекзита"
Три британские народные избранницы, занимающие...
Microsoft сообщила о новых хакерских атаках в Европе (3)
Специалисты корпорации Microsoft полагают, что за атаками...
TOP новостей
"Торговля правосудием": в Литве задержаны восемь судей и пять адвокатов (91)
В среду литовские правоохранительные органы сообщили,...
Центробанк: поводов для беспокойства о Swebank в Литве нет (16)
Банк Литвы (Центробанк) не располагает информацией о...
Лидер "крестьян" подозревает консерваторов в нечестной игре (16)
Ингрида Шимоните набрала необходимое количество...
Swedbank подозревается в отмывании миллиардов евро; в том числе из России (27)
По данным шведской корпорации телерадиовещания SVT,...
Руководители судов: это очень тяжелый день для судов (18)
Председатели Верховного суда Литвы и Вильнюсского...