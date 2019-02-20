Федерация фехтования Франции признала поединки на световых мечах официальным видом спорта. В стране наблюдается стремительный рост желающих участвовать в подобных соревнованиях, сообщает портал Mashable со ссылкой на Associated Press.
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Дуэли поклонников "Звездных войн", возможно, вскоре составят конкуренцию классическому фехтованию.

Для профессиональных занятий новым видом спорта необходимо приобрести точную копию поликарбонатного "джедайского" меча, оснащенного цветными светодиодами, а также соответствующее защитное снаряжение.

Комплект обойдется примерно в 400 долларов.

Правила планируют соотнести с привычными для фехтования - для победы нужно первым набрать 15 баллов, либо просто победить по очкам за три минуты. Удары по голове и туловищу принесут спортсмену по пять баллов, по рукам или ногам - по три, по кисти - один.

NEWSru.com
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