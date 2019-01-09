В заявлении пресс-службы Хитроу говорится: "В настоящее время мы реагируем на появление дрона и тесно сотрудничаем с полицией с целью предотвращения угрозы операционной безопасности. В качестве меры предосторожности мы приостановили все вылеты на время расследования".
В декабре прошлого года накануне Рождества из-за неоднократно замеченных беспилотников несколько дней не работал другой лондонский аэропорт - Гатвик.
По данным сайта Flightradar24.com, спустя примерно полчаса после объявления о приостановке вылеты из Хитроу возобновились.
В полиции Лондона подтвердили, что сообщения о беспилотнике проверяются. В полицию первые сообщения об этом поступили около 17:05 по Гринвичу.
Продюсер Би-би-си Кейти Лонг в момент приостановки вылетов находилась как раз в одном из самолетов в Хитроу. Она рассказала, что о причинах задержки пассажирам не сообщили. "Сейчас нам говорят, что мы никуда не полетим", - передала она.
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