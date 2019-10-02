В Credit Suisse во вторник в срочном порядке созвали пресс-конференцию, чтобы объявить о добровольном уходе в отставку операционного директора Пьера-Оливье Буэ. Председатель правления банка Урс Ронер принес извинения бывшему главе отдела руководства активами банка Икбалу Хану и признал, что за ним действительно была организована слежка.

"Мы не приемлем такого поведения. организовывать слежку было неправильно, - цитирует Ронера агентство Блумберг. - Разумеется, для нас это не является стандартным способом вести дела", - добавил он.

Несколькими часами ранее банк опубликовал результаты независимого расследования. Из них следует, что Буэ нанял частных детективов для слежки за своим бывшим коллегой без ведома своего начальства. Также в отставку подал глава службы безопасности банка Ремо Боккали - единственный, если верить расследованию, человек, знавший о слежке.

Еще одним человеком, знавшим о слежке, был консультант по безопасности, который помог Буэ организовать ее. Этот человек, известный только как "Т.", совершил самоубийство.

В Credit Suisse ответ на вопрос об уходе консультанта из жизни заявили, что очень сожалеют об этом.

Сам Хан ушел из банка еще в июле, перейдя на работу в конкурирующий UBS.

Драка банкиров

43-летний уроженец Пакистана Икбал Хан жил в Швейцарии с 12 лет. Он пришел в Credit Suisse на должность управляющего из компании Prudential, которую возглавлял.

Однако на новом месте дела у Хана пошли не очень хорошо. У него достаточно быстро испортились отношения с одним из начальников - 57-летним Тиджейном Тиамом.

Конфликт обострился после того, как Хан купил участок по соседству с домом Тиама и начал на нем работы. За два года он снес старый дом и построил новый, все это время рабочие часто выходили на смены в воскресенье и по утрам.

В конце концов, дело дошло до драки. В январе этого года, в попытке помириться, Тиам пригласил соседа на вечеринку.

Там Хан вступил в перепалку с женой Тиама из-за того, что незадолго до этого высадил на краю своего участка деревья.

Началась драка, в которой, как сообщается, принимали участие и другие гости вечеринки для высокопоставленных банкиров.

Именно после этого Хан решил уйти из компании. Однако к инциденту со слежкой это, вероятно, не имело отношения. Следствие пришло к выводу, что Тиам, вероятнее всего, вообще не знал о том, что за его коллегой следят.

Корпоративная слежка

Скандал вокруг Хана продолжился в сентябре, когда стало известно, что банк нанял стороннюю фирму для слежки за своим уходящим сотрудником.

Хан уходил в банк UBS. Буэ начал волноваться, что глава отдела может увести к конкурентам клиентов Credit Suisse. Операционный директор обратился в фирму Investigo, чтобы ее сотрудники проследили за Ханом и узнали, не встречается ли он с кем-то из клиентов "на стороне”.

Буэ рассказал проводившим расследование сотрудникам компании Homburger, что сделал это, чтобы защитить интересы банка, и не информировал о своем решении никого из других менеджеров.

Однако Хан заметил, что за ним следят. 17 сентября, находясь неподалеку от здания Швейцарского национального банка в центре Цюриха, он решил узнать, что за автомобиль следовал за ним повсюду.

Хан выскочил из своей машины, начал звать на помощь полицию и попытался сфотографировать машину со слежкой. После этого швейцарская полиция открыла дело об угрозах, которое до сих пор не закрыто.

Как говорится в докладе расследовавшей инцидент компани Homburger, доказательств того, что Хан пытался увести клиентов из Credit Suisse, не обнаружено.