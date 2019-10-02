В Credit Suisse во вторник в срочном порядке созвали пресс-конференцию, чтобы объявить о добровольном уходе в отставку операционного директора Пьера-Оливье Буэ. Председатель правления банка Урс Ронер принес извинения бывшему главе отдела руководства активами банка Икбалу Хану и признал, что за ним действительно была организована слежка.
"Мы не приемлем такого поведения. организовывать слежку было неправильно, - цитирует Ронера агентство Блумберг. - Разумеется, для нас это не является стандартным способом вести дела", - добавил он.
Несколькими часами ранее банк опубликовал результаты независимого расследования. Из них следует, что Буэ нанял частных детективов для слежки за своим бывшим коллегой без ведома своего начальства. Также в отставку подал глава службы безопасности банка Ремо Боккали - единственный, если верить расследованию, человек, знавший о слежке.
Еще одним человеком, знавшим о слежке, был консультант по безопасности, который помог Буэ организовать ее. Этот человек, известный только как "Т.", совершил самоубийство.
В Credit Suisse ответ на вопрос об уходе консультанта из жизни заявили, что очень сожалеют об этом.
Сам Хан ушел из банка еще в июле, перейдя на работу в конкурирующий UBS.
Драка банкиров
43-летний уроженец Пакистана Икбал Хан жил в Швейцарии с 12 лет. Он пришел в Credit Suisse на должность управляющего из компании Prudential, которую возглавлял.
Однако на новом месте дела у Хана пошли не очень хорошо. У него достаточно быстро испортились отношения с одним из начальников - 57-летним Тиджейном Тиамом.
Конфликт обострился после того, как Хан купил участок по соседству с домом Тиама и начал на нем работы. За два года он снес старый дом и построил новый, все это время рабочие часто выходили на смены в воскресенье и по утрам.
В конце концов, дело дошло до драки. В январе этого года, в попытке помириться, Тиам пригласил соседа на вечеринку.
Там Хан вступил в перепалку с женой Тиама из-за того, что незадолго до этого высадил на краю своего участка деревья.
Началась драка, в которой, как сообщается, принимали участие и другие гости вечеринки для высокопоставленных банкиров.
Именно после этого Хан решил уйти из компании. Однако к инциденту со слежкой это, вероятно, не имело отношения. Следствие пришло к выводу, что Тиам, вероятнее всего, вообще не знал о том, что за его коллегой следят.
Корпоративная слежка
Скандал вокруг Хана продолжился в сентябре, когда стало известно, что банк нанял стороннюю фирму для слежки за своим уходящим сотрудником.
Хан уходил в банк UBS. Буэ начал волноваться, что глава отдела может увести к конкурентам клиентов Credit Suisse. Операционный директор обратился в фирму Investigo, чтобы ее сотрудники проследили за Ханом и узнали, не встречается ли он с кем-то из клиентов "на стороне”.
Буэ рассказал проводившим расследование сотрудникам компании Homburger, что сделал это, чтобы защитить интересы банка, и не информировал о своем решении никого из других менеджеров.
Однако Хан заметил, что за ним следят. 17 сентября, находясь неподалеку от здания Швейцарского национального банка в центре Цюриха, он решил узнать, что за автомобиль следовал за ним повсюду.
Хан выскочил из своей машины, начал звать на помощь полицию и попытался сфотографировать машину со слежкой. После этого швейцарская полиция открыла дело об угрозах, которое до сих пор не закрыто.
Как говорится в докладе расследовавшей инцидент компани Homburger, доказательств того, что Хан пытался увести клиентов из Credit Suisse, не обнаружено.
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