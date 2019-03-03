Первый частный космический корабль многоразового использования Dragon-2 (Crew Dragon) для пилотируемых полетов в воскресенье, 3 марта, успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Перед стыковкой в 05.51 по североамериканскому восточному времени (13.51 мск) корабль выполнил серию маневров.

Разработанный частной американской компанией SpaceX корабль Crew Dragon был запущен в испытательный полет с мыса Канаверал во Флориде в ночь на 2 марта. Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн расценил запуск как "революционный шаг на пути к полетам человечества на Луну, Марс и за их пределы".

"Тихая ночь на МКС перед наступлением новой эры космических полетов", - написала американский астронавт, участница 57-й и 58-й долговременных экспедиций станции Энн Макклейн в своем микроблоге Twitter.

В специальной капсуле для астронавтов на борту Crew Dragon находится облаченный в скафандр манекен, которого основатель SpaceX Илон Маск назвал Рипли (по имени персонажа фильма "Чужой" британского режиссера Ридли Скотта). Датчики на манекене позволят измерить перегрузки, ожидающие будущих астронавтов.

Пилотируемые запуски ожидаются летом

Crew Dragon является усовершенствованной версией многоразового космического корабля Dragon производства компании SpaceX, с помощью которого на МКС неоднократно доставлялись грузы. Уже в 2019 году NASA планирует осуществлять запуски аппарата Crew Dragon с экипажем. Первый из них ожидается в июле.

SpaceX наряду с американской корпорацией Boeing принимает участие в программе NASA Commercial Crew Program, цель которой - доставка астронавтов в космос.

В 2011 году США завершили программу Space Transportation System, и многоразовые космические челноки Shuttle, используемые в рамках программы, были списаны. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз". Договор с Россией истекает в ноябре 2019 года, после этого задачу будут осуществлять SpaceX и Boeing.