Доверие к евро достигло исторического рекорда

Доверие к евро сегодня сильнее, чем за всю историю его существования, заявила председатель Европейского центробанка Кристин Лагард, в среду, 27 ноября, во Франкфурте-на-Майне. 76 процентов европейцев поддерживают идею единой валюты, подчеркнула Лагард, назвав это "историческим максимумом".
63-летняя Кристин Лагард, сменившая в начале ноября Марио Драги на посту главы ЕЦБ, 27 ноября во во Франкфурте-на-Майне в торжественной обстановке поставила свою подпись на огромном изображении банкноты достоинством в 20 евро. Первые купюры с такой подписью должны появиться в обороте во второй половине 2020 года. Банкноты с подписями Марио Драги и предыдущих председателей ЕЦБ при этом также останутся в употреблении.
На сегодняшний день евро является официальной валютой 19 европейских государств. "Это цемент, который скрепляет наше экономическое пространство", - отметила Лагард.
26 ноября Европейский центробанк выпустил обновленные банкноты достоинством в 100 и 200 евро. Их цвет (зеленый и желтый) насыщеннее, чем у более старых купюр. Если посмотреть на них против света, можно увидеть портрет Европы - дочери финикийского царя Агенора и героини древнегреческих мифов. Евробанкноты нового образца оснащены дополнительными элементами защиты, еще более усложняющими их подделку.
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