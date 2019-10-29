Досрочные выборы в Британии пройдут в декабре - оппозиция решилась побороться с Джонсоном

Постановление о выборах Палата общин обсудит во вторник и, как ожидается, примет в окончательном виде поздно вечером.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин во вторник утром сказал на заседании теневого кабинета, что партия поддержит предложение премьера о выборах, поскольку опасность жесткого брексита 31 октября теперь полностью устранена: ЕС дал Британии отсрочку до 31 января 2020 года, а Борис Джонсон, повинуясь воле парламента, ее принял.

"Я последовательно говорил, что мы готовы к выборам и проголосуем за них, когда вариант выхода без соглашения будет убран со стола. Теперь мы услышали от ЕС, что отсрочка выхода до 31 января подтверждена, так что на следующие три месяца это наше условие - убрать вариант выхода без соглашения со стола - соблюдено", - сказал Корбин.

Если вопрос, проводить или не проводить выборы в декабре, в целом теперь фактически решен, то о важных деталях в Палате общин сегодня все-таки ожидаются жаркие споры.

Во-первых, оппозиция хочет попытаться внести в постановление о выборах важные дополнения: таково своеобразие британского конституционного права, что парламент может прямо в постановлении о выборах изменить, например, состав электората.

Министр юстиции в теневом кабинете лейбористов Ричард Бёргон во вторник подтвердил, что лейбористы вместе с другими оппозиционными партиями хотели бы снизить избирательный возраст с 18 до 16 лет, а также предоставить право голосовать на этих выборах живущим в Британии гражданам других стран ЕС.

Оппозиция рассчитывает, что эти несколько миллионов потенциальных новых избирателей, молодежь и граждане ЕС, настроены против брексита и, следовательно, против Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном.

Кроме того, остается открытым вопрос о дате выборов.

Правительство предлагает провести их в четверг 12 декабря (выборы в Соединенном Королевстве традиционно проводятся по четвергам, эта традиция сложилась с 1930-х годов), но часть оппозиции хотела бы назначить голосование на более раннюю дату (даже если это не четверг), чтобы точно лишить Джонсона возможности ещё раз попытаться провести соглашение о выходе из ЕС через парламент до выборов. Парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до выборов.

Источники в правительстве говорили журналистам, что они в принципе согласны сдвинуть дату выборов на день или два назад.