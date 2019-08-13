Римский муниципалитет осудили за суровые меры, которые власти начали предпринимать по отношению к туристам и местным жителям. Теперь гостей одной из популярных достопримечательностей итальянской столицы штрафуют за отдых на ступенях самой знаменитой лестницы Рима.

На этой неделе во вторник полиция начала патрулировать Испанскую лестницу, издавая свист при виде людей, сидящих на мраморных ступенях. Памятник XVIII века, являющийся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, долгое время оставался идеальным местом для отдыха утомленных туристов, которые ежедневно тысячами приходили туда встречать закат и просто любоваться видом.

Лестница была спроектирована архитектором Франческо де Санктисом в период с 1723 по 1726 год, а в 2016 году отреставрирована ювелирным домом Bvlgari за €1,5 млн.

Сейчас любой может быть оштрафован здесь минимум на €250 просто за то, что сел на одну из 136 ступеней, ведущих к церкви Тринита-деи-Монти. Штраф может дойти до €400, если рядом с туристом обнаружится мусор, который он оставил.

«Охрана памятника — это хорошо, и, очевидно, никто не должен есть на ступеньках, но запрет на сидение действительно чрезмерен», — поделился мнением с информагентством AdnKronos искусствовед и бывший заместитель министра культуры Италии Витторио Сгарби. «Мне кажется, это положение имеет фашистский характер, и его муниципалитет будет вынужден пересмотреть», — добавил Сгарби.

Томмазо Танзилли, директор римского подразделения итальянской ассоциации отелей Federalberghi, также высказался против такого постановления властей.

«Мы согласны с тем, что люди не должны «разбивать лагерь» и есть на ступенях памятников, поскольку за ними остается мусор, но криминализировать отдых на ступеньках, особенно когда люди пожилые, — чересчур», — высказался Танзилли в фейсбуке.

Клаудио Пика, президент итальянской ассоциации туроператоров Fiepet Confesercenti в Риме, тоже считает это правило абсурдным и предупреждает, что оно может отпугнуть туристов.

Аналогичные запреты действуют в Венеции: полиция в течение всего лета патрулирует ступени портиков, крытых галерей, которые окружают площадь Сан-Марко, и других памятников архитектуры. Сгонять людей с лестниц практически бесполезно, поскольку при таком потоке туристов их очень быстро заменяют другие.

Однако с желающими перекусить на историческом объекте полиция не церемонится: в июле два немецких туриста были оштрафованы на €950 за попытку приготовить кофе на походной плите прямо на ступеньках моста Риальто.

Путешественникам, собирающимся посетить Италию, стоит внимательно изучить все правила посещения туристических объектов и поведения на улицах городов. Запрет на привал на ступеньках — всего лишь одно из новых запретов, введенных властями в начале июня. Вместе с ним в крупных итальянских городах запрещено прыгать в фонтаны, ходить по улице с голым торсом, таскать коляски и чемоданы по историческим лестницам, а также носить доспехи.

Последнее правило связано с тем, что в Италии не приветствуется, когда переодетые в гладиаторов мужчины предлагают сфотографироваться с ними на фоне достопримечательностей, зарабатывая на туристах. Однако самим путешественникам тоже не стоит испытывать судьбу: например, испанец Реми Санс, надевший доспехи ради веселья, не обошелся без замечания от полиции.

Помимо этих вещей, в список не самых очевидных запретов входит пение в пьяном виде в общественном транспорте и прикосновение ртом к насадке питьевого фонтана. Больше всего количеством особых правил отличилась Венеция: здесь нельзя трогать воду в каналах, кормить голубей и строить песочные замки в пляжном городке Эракле, расположенном неподалеку.

Странноватые местные правила не щадят ни богатых, ни знаменитых. Как сообщали таблоиды, недавно молодожены Хайди Клум и Том Каулитц получили штраф в размере €6,7 тыс. за купание в Голубом гроте на острове Капри. Утверждается, что модель и музыкант решили поплавать в бирюзовых водах пещеры на закате, спрыгнув с яхты. Любоваться водой с борта здесь не возбраняется, однако купаться в этом месте строго запрещено. Помимо этого на Капри существует еще один особый запрет: на острове с 1960 года запрещено носить деревянные сабо, потому что они создают много шума.