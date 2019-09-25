Утром, 25 сентября, в оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований "ДНР", расположенный в районе поселков Горняк и Землекопы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Apsišaukėliškos Donecko liaudies respublikos karys
© Reuters / Scanpix

Черный дым от пожара видно за много километров. Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.


"Живу на ближней улице от автопарка на которой склад (200-300 метров). Осколки долетают до дома", - сообщают очевидцы в социальных сетях.


Как сообщал УНИАН, в неподконтрольном украинским властям Луганске путепровод на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная был поврежден в результате попытки подрыва.

УНИАН
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