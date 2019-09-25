Черный дым от пожара видно за много километров. Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.
Донецк
никакого обстрела нет (с) pic.twitter.com/GzrubI0fnV
— hochu 🍁 domoy (@hochu_dodomu) September 25, 2019
"Живу на ближней улице от автопарка на которой склад (200-300 метров). Осколки долетают до дома", - сообщают очевидцы в социальных сетях.
с ЖД— hochu 🍁 domoy (@hochu_dodomu) September 25, 2019
Нехилый складик? pic.twitter.com/1Kq9dh306k
Как сообщал УНИАН, в неподконтрольном украинским властям Луганске путепровод на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная был поврежден в результате попытки подрыва.
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