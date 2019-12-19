В конгрессе прошло два голосования - по каждой из двух представленных статей обвинений.

Статья о злоупотреблении властью набрала 230 голосов конгрессменов за импичмент и 197 голосов против.

Статья о препятствовании работе конгресса - 229 голосов за импичмент и 198 против.

Для объявления импичмента было достаточно набрать 216 голосов по любой из двух статей обвинений.

Накануне голосования в Палате представителей демократы дали понять, что не собираются отказаться от попыток отстранить Дональда Трампа от власти. Это голосование, впрочем, не означает, что президент Соединенных Штатов должен будет покинуть свой пост, а официально объявленный импичмент не помешает ему избираться на следующий срок.

В минувший понедельник демократы в конгрессе опубликовали 658-страничный доклад, обвинив президента во взяточничестве и попытке вынудить президента Украины начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Статьи импичмента

До этого юридический комитет конгресса утвердил статьи импичмента президента - злоупотребление властью и препятствование работе конгресса. Под злоупотреблением подразумевался только разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшийся 25 июля этого года.

В ходе разговора глава Белого дома попросил его начать расследование в отношении бывшего вице-президента Байдена. Его сын Хантер Байден с 2014 по 2019 был членом совета директоров украинской государственной нефтегазовой компании Burisma, и, как утверждает президент США, был вовлечен в коррупционные схемы в этой стране.

Джо Байден в это время выполнял обязанности уполномоченного администрации США по делам Украины, и, как считают республиканцы в конгрессе, был причастен к увольнению руководителей правоохранительных органов Украины, готовивших расследования в том числе в отношении его сына по обвинению в коррупции.

Эти обвинения демократы расценивают как призыв к иностранному государству вмешаться в процесс выборов в США.

Кроме этого, демократы в конгрессе предъявили президенту США обвинения в воспрепятствовании работе Палаты представителей: глава Белого дома запретил высокопоставленным сотрудникам администрации отвечать на вызовы законодателей и выступать на слушаниях в комитетах в рамках процедуры импичмента.

"Пункты обвинений утверждают, что президент Трамп поставил свои личные и политические интересы выше интересов национальной безопасности, интересов наших честных и свободных выборов... Он участвовал в правонарушениях, которые будут продолжаться, если мы не прекратим их. Именно поэтому президент Трамп должен быть подвергнут импичменту и отстранен от власти", - говорится в докладе юридического комитета конгресса.

Во вторник комитет Палаты представителей по надзору утвердил правила голосования в рамках процедуры импичмента. Впрочем, в том, что процесс будет одобрен законодателями в конгрессе, мало кто сомневался: в составе комитета девять демократов и всего четыре республиканца, выступающих против импичмента.

Сколько демократов отказалось голосовать?

Еще до обсуждения импичмента в конгрессе два представителя Демократической партии публично заявили, что не собираются поддерживать инициативу об отстранении президента США от власти.

Джефф Ван Дрю, представляющий штат Нью-Джерси, и Коллин Питерсон от штата Миннесота, сообщили, что не будут поддерживать обвинения против действующего президента. В начале недели американские СМИ сообщили, что после этого заявления сотрудники офиса конгрессмена Ван Дрю подали заявления об увольнении.

Сколько республиканцев поддержали импичмент?

Еще до начала заседания в среду лидеры демократов назвали импичмент действующего президента США "голосованием совести", подчеркнув, что оно имеет такое же значение, как и голосование за отправку американских солдат на войну.

В ноябре 2019 года демократы получили контроль в Палате представителей, выиграв промежуточные выборы. В результате у оппонентов Трампа оказался 31 избирательный округ, который ранее представляли республиканцы. В Палате представителей заседают 233 демократа и 197 республиканцев. Одно место занимает независимый законодатель, а еще четыре остаются вакантными.

При этом ни один республиканец не поддержал процедуру импичмента. Еще в понедельник, за два дня до голосования, лидер республиканского большинства в конгрессе Кевин Маккарти заявил, что не собирается отказывать президенту в поддержке, и никто из его соратников по партии не будет голосовать за импичмент.

Что решит Сенат?

После голосования в Палате представителей решение передается в Сенат, которому предстоит окончательно решить судьбу президента США. Согласно конституции, решение конгресса об импичменте имеет "привилегированный" статус, так что Верхняя палата обязана отложить все остальные обсуждения и рассмотреть эту инициативу в первую очередь.

В начале недели лидер демократов в конгрессе Чак Шумер предложил главе республиканцев в Сенате Митчу Макконнеллу заключить компромисс и договориться о процедуре рассмотрения импичмента.

Согласно конституции, Сенат должен рассмотреть обвинения, утвержденные конгрессом, а все сенаторы в этом процессе будут выполнять обязанности членов жюри присяжных. В свою очередь, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обязана назначить законодателей, которые будут выступать в качестве прокуроров и свидетелей обвинения, а Белый дом получит возможность отправить на слушания собственных адвокатов.

Кого хотят вызвать демократы?

В понедельник лидер демократов в конгрессе Чак Шумер отправил в Сенат письмо, попросив вызвать на слушания четырех свидетелей обвинения - исполняющего обязанности главы администрации Белого дома Мика Малвени, бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, сотрудника офиса по управлению и бюджету Майкла Даффи и советника действующего главы администрации Роберта Блейра.

Все они, по мнению демократов, были причастны к приостановке предоставления военной помощи Украине на сумму в размере 391 млн долларов.

Во вторник Митч Макконнел отверг предложение демократов, еще раз заявив, что собирается координировать все свои действия в рамках процедуры импичмента с юристами Белого дома.

Согласно правилам, глава Верховного суда США Джон Робертс должен руководить процессом рассмотрения процедуры импичмента. При этом пока не ясно, сколько времени займет эта процедура.

В интервью телекомпании Fox News на прошлой неделе Митч Макконнелл заявил, что будет настаивать на рассмотрении обвинений без вызова дополнительных свидетелей.

"Вы знаете, если у вас есть достаточное количество голосов, и вы уверены, что обвинения имеют минимальные основания, и это то, что предпочтут адвокаты президента, вы предпочтете короткое заседание", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Сам президент Трамп в беседе с репортерами также подтвердил, что предпочел бы быстрое рассмотрение его собственного дела в Сенате.

"Я готов делать все, что они хотят, это ничего не значит, - сказал он. - Я готов согласиться с длинным процессом, потому что я хочу увидеть информатора (который сообщил о переговорах с президентом Украины - прим. Би-би-си), который является мошенником".

Что будет дальше?

Республиканцы в конгрессе собираются начать рассмотрение обвинений, выдвинутых Палатой представителей, уже в январе 2020 года. При этом мало кто сомневается, что верхняя палата конгресса полностью оправдает президента. Его оппонентам необходимо набрать в Сенате две трети голосов, но сейчас у демократов есть только 47 законодателей против 53.

Еще одной проблемой является будущее политики США. После того как Трампу будет объявлен импичмент, а затем президент будет оправдан Сенатом, демократам предстоит сотрудничать с Белым домом по целому списку законодательных инициатив. Кроме того, объявление импичмента не помешает действующему президенту США вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2020 года и принять участие в предвыборных баталиях.

Как они собираются сотрудничать с президентом после этого, пока точно не известно.

"Если президент не будет привлечен в ответственности, если мои коллеги в Сенате не выполнят обязательства, данные под присягой, то наша демократия окажется под угрозой", - заявил Би-би-си конгрессмен Дэвид Сисиллин.