Глава Евросовета Дональд Туск не исключил, что Польша может выйти из состава Евросоюза, как только перестанет получать от него денежные средства. По его мнению, в таком случае власти страны тут же решат спросить поляков, должна ли Польша оставаться в ЕС, а затем приложат все усилия, чтобы большинство голосов было за расставание с политическим блоком.
Donaldas Tuskas
© Reuters / Scanpix

"Для правящей в Польше партии членство в Евросоюзе сводится к получению денежных выплат. Им совершенно не интересны другие преимущества, которые дает членство в ЕС, такие как общий рынок, правопорядок и гарантированная безопасность", - цитирует Туска газета The Telegraph.

Глава Евросовета добавил, что пока они получают финансирование, "игра для них стоит свеч".

"Я легко могу представить себе ситуацию, когда Польша окажется в числе вкладчиков в Евросоюз и польское правительство тут же решит спросить у поляков, хотят ли они, чтобы их страна оставалась в ЕС. А потом они будут усердно работать над тем, чтобы все пришли к одному заключению: пришло время сказать членству в Евросоюзе "Прощай!" - предположил Туск.

Месяц назад Еврокомиссия (ЕК) впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру против Польши за нарушение фундаментального принципа независимости суда, которая может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС.

Дональд Туск, который сам на протяжении семи лет возглавлял польское правительство, признал, что его страна в настоящее время воспринимается как "источник дезинтеграции". При этом он подчеркнул, что европейским политикам необходимо "прекратить разрушение репутации Польши", и выразил сомнение в введении санкций против Варшавы.

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро прокомментировал решение ЕК. "Речь идет о политике, а не о верховенстве закона… Польша является страной, правовым государством. Мы должны продолжить реформу юстиции", - заверил он.

МИД Польши также назвал решение ЕК политически мотивированным. "Это ненужное осложнение наших отношений, что может создать препятствия на пути выстраивания взаимопонимания и доверия между Варшавой и Брюсселем. Поэтому мы всегда готовы к диалогу", - говорилось в заявлении ведомства.

Напомним, концепция судебной реформы в Польше предполагает наделение депутатов и министра юстиции полномочиями назначать судей без консультаций с представителями судебной системы. Представители правящей партии "Право и справедливость" утверждают, что реформа необходима из-за коррумпированности существующей системы. Оппозиция же указывает на то, что нововведения нарушают базовый конституционный принцип разделения властей.

Лидеры Евросоюза подвергли критике этот законопроект и назвали его угрозой верховенству закона. Премьер-министр Беата Шидло отклонила критику ЕС, заявив, что законодательство является внутренним делом Польши и правительство не будет склоняться перед любым иностранным давлением.

Кроме того, Польша по-прежнему отказывается принимать мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, вопреки давлению со стороны ЕС.

NEWSru.com
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