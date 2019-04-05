Дональд Туск готов отсрочить "Брекзит" на год

Если правительство и парламент Великобритании не согласуют план выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, "Брекзит" состоится 12 апреля "без сделки".
Theresa May, Donaldas Tuskas
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Председатель Европейского Совета Дональд Туск собирается в пятницу, 5 апреля, предложить 27 странам-участницам Европейского Союза предоставить Великобритании новую отсрочку "Брекзита" - на 12 месяцев - для подготовки договора, регулирующего отношения Лондона и Брюсселя после их "развода", сообщает агентство dpa.

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В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила 5 апреля в Брюссель письмо с просьбой отложить "Брекзит" до 30 июня. В письме отмечено также, что Великобритания будет готовиться к участию в выборах в Европарламент, намеченных на конец мая текущего года.

Если 27 стран ЕС на внеочередном саммите 10 апреля единогласно выскажутся за новую отсрочку "Брекзита", Брюссель согласится пойти на этот шаг. В противном случае выход Соединенного Королевства из состава ЕС состоится 12 апреля "без сделки".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), посещая 4 апреля Ирландию, заявила, что постарается сделать все, чтобы предотвратить нерегулируемый "Брекзит".

Deutsche Welle
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