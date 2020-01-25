Дональд Трамп выступил на марше против абортов. Раньше президенты США туда не ходили

Он выступил перед тысячами протестующих, которые собрались около здания конгресса, где проходит судебное разбирательство по делу о его импичменте.

"Мы собрались здесь по одной простой причине: защитить право каждого родившегося и еще не родившегося ребенка реализовать свой потенциал", - сказал Трамп.

Эти ежегодные демонстрации в Вашингтоне начались в 1974 году, после того, как Верховный суд США легализовал аборты.

До сих пор ни один из президентов не присутствовал на этих акциях, хотя предыдущие президенты от Республиканской партии, в том числе Джордж Буш-младший и Рональд Рейган, обращались к собравшимся по видеосвязи.

В 2017 году Майк Пенс стал первым вице-президентом, принявшим участие в демонстрации.

В ответ на появление Дональда Трампа протестующие начали скандировать "Еще четыре года!", и "Мы вас любим!".

На улице, ведущей от конгресса к Белому дому, торговцы продавали флаги и бейсбольные кепки с логотипом или лозунгами Трампа.

Но не все здесь поддерживают самого президента. Молодая женщина по имени Джулия сказал Би-би-си, что она совсем не обязательно выступает за Трампа, но ей нравится, что он стал первым президентом, открыто выступающим против абортов.

"До тех пор, пока разрешение на аборты не будет отменено, наше движение продолжится, вне зависимости от того, останется ли Трамп президентом", - добавила она.

Чак Реймонд и Сент-Луиса говорит: "Нет никаких сомнений, что он самый большой в истории защитник права на жизнь, семейных ценностей и религиозных свобод".

Демократы за сохранение права на аборт. В 2016 году партия выступила за отмену так называемой поправки Хайда, согласно которой проведение абортов не может субсидироваться за счет бюджета.

В прошлом году Джо Байден, выдвигающий свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года, заявил, что не поддерживает эту поправку - за что его резко раскритиковали многие в Демократической партии.

После разгоревшегося в рядах партии скандала он полностью изменил свою позицию по этому вопросу.

Дональд Трамп при этом поддерживает идею запретов абортов.

В 2018 году он стал первым президентом, выступившим на торжественном вечере, организованным политическим SBA List, который выступает за запрет абортов. На этой неделе этот же комитет объявил, что потратит 52 млн долларов на поддержку предвыборной кампании Трампа и других республиканцев.

Трамп назначил множество консервативно настроенных судей, а также запретил выделять средства из госбюджета клиникам, предоставляющим информацию об абортах, или проводящим аборты.

Противники абортов пытаются добиться де-факто запрета на аборты на уровне штатов. В 2019 году 17 штатов ввели разнообразные ограничения на аборты.

Организации, выступающие против абортов, считают, что вопрос об их запрете дойдет до Верховного суда, в котором сейчас преобладают консервативно настроенные судьи.

Верховный суд рассмотрит одно из дел, касающихся абортов, в ближайшие несколько недель.