Лидером нового рейтинга стал основатель компании Amazon Джефф Безос, чье состояние оценено в 114 млрд долларов. У президента США этот показатель составил 3,1 млрд долларов (в пересчете — 2,82 млрд евро), как и годом прежде. Таким образом, Трамп является богатейшим главой государства в истории Соединенных Штатов и наиболее состоятельным из текущих участников президентской гонки 2020 года.
Forbes оценивает доход Трампа от лицензионных сделок в области недвижимости в 80 млн долларов в текущем году. Это примерно вдвое меньше, чем в 2018-м. При этом президент США почти не получает прибыли от продажи товаров, несущих на себе его фамилию. Кружки, футболки, галстуки с этой надписью ежегодно приносили ему около 14 млн долларов до прихода в Белый дом.
В январе Трамп рассказал о больших финансовых потерях за время своего президентства. Речь идет о "невероятных цифрах", заявил глава государства в интервью The New York Times. При этом президент подчеркнул, что любит свою работу.
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