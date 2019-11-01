Дональд Трамп сменил место жительства из-за "плохого отношения" в Нью-Йорке

"Я полюбил Белый дом и, надеюсь, проведу в нем еще пять лет, <...> несмотря на это, постоянным местом жительства для меня и моей семьи станет Палм-Бич, Флорида. <...> Несмотря на то, что я плачу миллионы долларов в виде местных, городских налогов, а также налогов штата, ко мне очень плохо относятся политические лидеры как города, так и штата", - написал Трамп. Президент отметил, что ему тяжело далось это решение.
Ранее The New York Times со ссылкой на документы сообщила, что Трамп и его семья сменили постоянное место жительства. До этого официальным местом жительства значилась башня Трампа на Манхэттэне, куда он переехал в 1983 году.
В документах также были указаны и другие места проживания, а именно адрес Белого дома (1600 Пенсильвания-авеню) и гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси), где Трамп, по информации издания, проводит несколько недель каждое лето.
В Белом доме отказались прокомментировать юридический переезд Трампа, но источник, близкий к президенту, сообщил, что это связано с налогами. При этом, по данным NYT, переехав во Флориду, Трамп мог избежать максимального налогообложения, которое в штате Нью-Йорк составляет почти 9%, а в городе Нью-Йорке - почти 4%. Также газета пишет о высоком налоге на наследство в Нью-Йорке (ставка 16% для недвижимости дороже $10,1 млн).
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