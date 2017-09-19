Президент США Дональд Трамп представил план реформирования Организации Объединенных Наций. По его словам, эта организация не использует весь свой потенциал из-за бюрократизма и неэффективного управления.
Melania Trump ir Donaldas Trumpas
© Vida Press

"ООН должна уделять больше внимания людям и меньше — бюрократии", — заявил глава Белого дома в понедельник, 18 сентября, на открытии форума по реформированию ООН в Нью-Йорке.

С 2000 года число сотрудников ООН увеличилось вдвое, а бюджет организации вырос на 140 процентов, отметил далее Трамп.

"Мы не видим результатов, соответствующих этим вложениям. ООН нужно восстановить доверие людей по всему миру", — добавил президент США.

Статьи по теме:
Литва присоединилась к инициативе Трампа реформировать ООН  (73)

Предложенную Вашингтоном декларацию по реформе ООН, в которой говорится, что эта структура должна работать "эффективнее и производительнее", поддержали 126 государств.

Постпред США при ООН Ники Хейли призвала остальные 67 стран также присоединиться к состоящему из 10 пунктов документу.

Генсек ООН поддержал инициативу США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал декларацию США, согласившись с утверждением, что с бюрократией в ООН необходимо бороться. После вступления в должность в конце 2016 года он заявил о готовности провести структурные реформы внутри организации, которые, среди прочего, предусматривают и сокращения бюджета.

По его инициативе расходы на авиационные перевозки сотрудников ООН в 2017-2018 годах будут сокращены на 15 процентов.

США являются крупнейшим финансовым спонсором ООН — ежегодно Вашингтон оплачивает 28,5 процента расходов на миротворческие операции ООН, общий бюджет которых составляет 7,3 млрд долларов, и 22 процента текущих расходов объемом 5,4 миллиарда евро.

Дональд Трамп неоднократно упрекал Организацию Объединенных Наций в недостаточной эффективности и расточительном расходовании денег налогоплательщиков. В июне Генассамблея ООН под давлением со стороны Белого дома проголосовала за сокращение на 600 млн ежегодного бюджета на миротворческие миссии, объем которого составляет около 8 млрд долларов.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

CNN: Американский спецназ едва не попал под удар российских ВКС в Сирии

Спецназ США дислоцировался в сирийском Дейр-эз-Зоре...

Британский климатолог предсказал Европе самую суровую зиму за столетие (2)

Предстоящая зима станет затяжной и самой холодной в...

Пресса Британии: Brexit — пустая болтовня британских политиков

В обзоре британских газет: Германия не верит в...

Урагану "Мария" присвоена максимальная 5-я категория мощности

Новый ураган, бушующий на Карибах, может принести...

В США завершился восьмимесячный эксперимент по имитации полета на Марс

На Гавайских островах ( США ) завершился длительный...

TOP новостей

Вопреки ожиданиям зарплаты тысяч работников не увеличились (15)

В начале июля вступил в силу новый Трудовой кодекс,...

На учениях "Запад-2017" боевой вертолет выпустил ракету в зрителей (ВИДЕО) (29)

На очередном этапе российско-белорусских военных...

Исследование: продукция известных производителей в Литве и Германии отличается по составу (30)

19 сентября Министерство сельского хозяйства Литвы...

Литва: предложения России о размещении миротворцев ООН в Украине неприемлемо (18)

Предложение России разместить миротворческие силы ООН...

Lidl признал: да, в Литве одежда дороже (27)

Та же куртка, но в литовских магазинах Lidl она на 10–23...