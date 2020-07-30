Американский лидер написал об этом в своем "Твиттере". Он связал необходимость переноса выборов с пандемией коронавируса и опасностью мошенничества при голосовании по почте.

Согласно Конституции США, перенести дату голосования на выборах президента может только Конгресс. Еще три федеральных закона в Соединенных Штатах устанавливают точную и не изменяемую дату этого голосования - "вторник, следующий после первого понедельника ноября". Эта норма не менялась с 1845 года.

В нынешней ситуации, если Коллегия выборщиков, которая закрепляет результаты президентских выборов, не проголосует в назначенную дату, срок Трампа юридически будет считаться истекшим 20 января 2021 года.

Вопрос почтового голосования

"Учитывая всеобщее голосование по почте (...), выборы 2020 года будут самыми НЕДОСТОВЕРНЫМИ И МОШЕННИЧЕСКИМИ в истории. Это будет огромным позором для США. Нужно перенести выборы, чтобы люди могли проголосовать должным образом - в спокойствии и безопасности???", - написал президент.

"Демократы говорят о зарубежном влиянии на выборы, но они знают, что почтовое голосование даст легкий доступ к предвыборной гонке любому зарубежному правительству", - написал президент ранее.

Немногие в США верят, что голосование по почте действительно связано с опасностью махинаций. Однако американский президент уже неоднократно высказывался против того, чтобы избиратели участвовали в выборах по почте.

Ранее отдельные штаты США упростили процедуру голосования по почте в связи с пандемией.

В шести штатах ноябрьское голосование планируют полностью провести по почте: это Калифорния, Юта, Гавайи, Колоралдо, Орегон и Вашингтон. В нескольких других штатах рассматривают такую возможность.

В тех штатах, где уже решили провести голосование удаленно, бюллетени будут рассылать по почте или доставлять с курьерами всем зарегистрированным избирателям. Проголосовать лично на участке тоже будет можно, но только по уважительной причине. Примерно в половине штатов США зарегистрированный избиратель имеет право проголосовать по почте, если сам попросит прислать ему бюллетень.

Однако опросы и исследования пока не показывали широко распространенных фальсификаций с почтовым голосованием в США.

Реакция политиков

Сенатор-демократ от штата Нью-Мексико Том Аделл, комментируя инициативу президента, назвал ее нападением на американскую демократию.

"Сам факт, что он это предлагает, - это серьезный и пугающий выпад против демократического процесса. Все члены конгресса - и сотрудники администрации - должны высказать свое мнение", - сказал он.

Против отмены выборов высказалась глава федеральной избирательной комиссии США Эллен Вайнтрауб. Президент не имеет права переносить голосование "и переносить их не надо", - сказала она. Вайнтрауб призвала увеличить финансирование выборов, чтобы сделать их безопаснее.

Демократы в конгрессе также критикуют идею Трампа. Член нижней палаты от Нью-Джерси Мики Шерилл в интервью каналу MSNBC сказала, что конгресс уже назначил дату голосования. "Переносить его мы не будем", - подчеркнула она. Похожее заявление сделал конгрессмен от штата Иллинойс Раджа Кришнамурти. Выборы состоятся в назначенный срок, "какие бы теории заговора он [Трамп] не продвигал", сказал он.

Конгрессмен-республиканец от штата Юта Крис Стюарт, не поддержав идею перенести выборы, заявил тем не менее, что аргументы Трампа могут быть состоятельными.

"Можете ли вы гарантировать безопасность голосования по почте? В некоторых штатах - да. Например, у нас в Юте мы это делаем уже довольно давно, но у нас небольшой штат с маленьким населением. На федеральном уровне это будет сложнее", - сказал он Би-би-си.