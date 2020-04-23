Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал указ о приостановлении иммиграции в страну из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее заявление Трамп сделал в среду, 22 апреля, в Вашингтоне. Он объяснил этот шаг необходимостью сохранить рабочие места и медицинские ресурсы для американцев. "Мы хотим в первую очередь позаботиться о собственных гражданах — мы должны это сделать", — заявил глава Белого дома.
Ранее Дональд Трамп пояснил, что указ будет действовать 60 дней с возможностью продления и что под него подпадут главным образом те, кто стремится въехать на постоянное жительство в США с помощью грин-карты. Указ вступает в силу в ночь на пятницу, 24 апреля, и затрагивает иностранцев, которые находятся за пределами США и еще не получили права на въезд. Исключение будет сделано для медработников и представителей других нужных в борьбе с эпидемией специальностей, а также ближайших родственников граждан США.
Соединенные Штаты занимают с большим отрывом первое место в мире по общему числу выявленных случаев коронавируса SARS-CoV-2. Этот показатель уже приближается к 850 тысячам, число летальных исходов вирусной пневмонии COVID-19 в США превысило 47,5 тысячи человек.
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