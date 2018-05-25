"Я очень хотел встретиться с вами. К сожалению, из-за ужасного гнева и открытой вражды в последнем вашем заявлении я считаю невозможным провести эту давно запланированную встречу", - говорится в письме Трампа, которое цитирует Белый дом.
При этом Трамп отметил, что готов встретиться с северокорейским лидером в другой раз.
"Я чувствовал, как между вами и мной выстраивается прекрасный диалог, и в конечном итоге именно этот диалог имеет значение. Я очень хотел бы встретиться с вами когда-нибудь", - написал американский президент.
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что письмо Трампа передано в Пхеньян.
Помпео также отметил, что Вашингтон в последние дни не получал ответа Пхеньяна на свои неоднократные запросы о подготовке встречи.
"Мы работали над тем, чтобы объединить команды (США и КНДР), для того чтобы начать подготовку к саммиту, и мы не получили никакого ответа от них. Американская команда полностью готова к этой встрече", - сказал госсекретарь, выступая на слушаниях в сенате.
Кроме того, Помпео признал, что у запланированного на 12 июня саммита с Пхеньяном не могло быть удачного исхода. Об этом ранее много говорили независимые эксперты.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обе стороны продолжать "поиск пути к мирной и достоверной денуклеаризации Корейского полуострова".
В пятницу Северная Корея заявила, что по-прежнему готова вести переговоры с США, несмотря на решение Дональда Трампа отменить сингапурский саммит.
"Внезапное заявление об отмене саммита между двумя странами было для нас неожиданным, и мы не можем не выразить сожаление по этому поводу", - говорится в заявлении первого заместителя министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гвана, опубликованном северокорейским агентством новостей ЦТАК.
"Мы вновь повторяем США, что мы готовы вести переговоры лицом к лицу в любое время, и в любом формате, для того, чтобы разрешить разногласия", - говорится в заявлении.
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