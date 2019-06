В субботу Трамп ретвитнул пост публицистки Кейти Хопкинс о преступлениях, совершенных в эти выходные.

"Лондону срочно нужен новый мэр. Хан — это катастрофа, и все будет только хуже", — добавил от себя президент США.

"Он — позор нации, который уничтожает Лондон!" — написал Трамп несколько часов спустя.

Представитель Хана в ответ заявил, что мэр соболезнует семьям жертв и не будет зря тратить время, отвечая на подобные твиты.

Пресс-секретарь добавил, что Хан занимается поддержкой лондонских диаспор и координацией работы перегруженных экстренных служб.

"Насильственным преступлениям не место в нашем городе, и для меня нет ничего важнее безопасности лондонцев", — написал Хан некоторое время спустя.

LONDON needs a new mayor ASAP. Khan is a disaster — will only get worse! https://t.co/n7qKI3BbD2