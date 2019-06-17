В субботу Трамп ретвитнул пост публицистки Кейти Хопкинс о преступлениях, совершенных в эти выходные.

"Лондону срочно нужен новый мэр. Хан — это катастрофа, и все будет только хуже", — добавил от себя президент США.

"Он — позор нации, который уничтожает Лондон!" — написал Трамп несколько часов спустя.

Представитель Хана в ответ заявил, что мэр соболезнует семьям жертв и не будет зря тратить время, отвечая на подобные твиты.

Пресс-секретарь добавил, что Хан занимается поддержкой лондонских диаспор и координацией работы перегруженных экстренных служб.

"Насильственным преступлениям не место в нашем городе, и для меня нет ничего важнее безопасности лондонцев", — написал Хан некоторое время спустя.

LONDON needs a new mayor ASAP. Khan is a disaster — will only get worse! https://t.co/n7qKI3BbD2 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2019

Анализ: Лондону еще далеко до Нью-Йорка



Доминик Кассиани, обозреватель Би-би-си по британским делам

Вместе с тремя убийствами, произошедшими в эти выходные, количество убийств в Лондоне с начала года достигло 56. По официальным данным, к той же дате прошлого года в Лондоне убили 82 человека — это был самый высокий показатель за десятилетие.

Сравним это с другими городами. Родной город Дональда Трампа, Нью-Йорк, часто сравнивают с Лондоном: в городах примерно одинаковое количество населения, и кроме того у них есть еще несколько общих черт.

По данным лондонской полиции, в 2018 году в городе и пригородах было совершено 136 убийств. Это значит — примерно 1,5 убийства на каждые сто тысяч лондонцев.

По данным полиции Нью-Йорка количество убийств на душу населения в этом городе в два раза выше.

Помесячная статистика может создать превратное впечатление, потому что убийства не распределяются во времени равномерно, но по этой статистике в Нью-Йорке они тоже происходят в два раза чаще.

Нью-Йорк при этом ни в коем случае нельзя назвать самым опасным городом в США. Во многих других городах количество убийств намного выше.

В выходные в Лондоне в ходе пяти не имеющих друг к другу отношения нападений погибли трое мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

В полиции заявили, что расследуют нападения.

Хан и Трамп в прошлом не раз вступали в перепалки в "Твиттере".

В начале июня, перед своим визитом в Лондон, Трамп обозвал мэра "жалким лузером", а в 2017 году раскритиковал заявление Хана об увеличении числа полицейских на улицах Лондона.