В ходе визита во Вьетнам Трамп предложил президенту страны Чан Дай Куангу свою помощь в разрешении территориального спора с Китаем и другими странами региона в Южно-Китайском море.

"Я очень хороший посредник и арбитр", - сказал президент США.

В субботу, 11 ноября, КНДР назвала турне главы государства по пяти азиатским странам "визитом разжигателя войны", а также повторно называла 71-летнего Трампа "старикашкой".

Спустя день президент США ответил северокорейскому лидеру в "Твиттере".

"Зачем Ким Чен Ын оскорбляет меня, называя "старым", ведь я бы НИКОГДА не назвал его "толстым коротышкой"? Эх, а я ведь так стараюсь стать его другом - и, быть может, однажды это случится!"

В микроблоге он также ответил своим критикам, которые накануне упрекали его за слишком доброжелательные заявления в адрес президента России Владимира Путина.

В частности, в субботу Трамп сказал, что верит Путину, когда тот говорит, что Москва никогда не пыталась вмешаться в американские президентские выборы 2016 года, притом что американские спецслужбы придерживаются противоположного мнения.

Днем позже, 12 ноября, президент США дополнительно разъяснил свою позицию по поводу России.

"Когда уже все эти злопыхатели и дураки осознают, что иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо. Всегда вмешивается политика - плохо для нашей страны. Я хочу решить [проблемы] Северной Кореи, Сирии, Украины, терроризма, и Россия может сильно помочь [в этом]!"

Позже он, однако, заявил, что прежде всего доверяет "разведывательным управлениям" своей страны. "Он верит в то, во что верит", - сказал Трамп, имея в виду заявления Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

Отвечая на вопрос на пресс-конференции во Вьетнаме, видит ли он себя другом Ким Чен Ына, президент США сказал: "Это было бы странно, но такая вероятность есть".

Трамп коротко поговорил с Путиным на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Отдельной большой встречи между главами двух государств не было.

Российский президент назвал переговоры успешными, хотя и признал, что отношения между Россией и США "не вышли из состояния кризиса".

После визита во Вьетнам в воскресенье Трамп прибудет в столицу Филиппин Манилу - это последняя остановка его азиатского турне, - а затем вернется в Соединенные Штаты.