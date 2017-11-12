В ходе визита во Вьетнам Трамп предложил президенту страны Чан Дай Куангу свою помощь в разрешении территориального спора с Китаем и другими странами региона в Южно-Китайском море.
"Я очень хороший посредник и арбитр", - сказал президент США.
В субботу, 11 ноября, КНДР назвала турне главы государства по пяти азиатским странам "визитом разжигателя войны", а также повторно называла 71-летнего Трампа "старикашкой".
Спустя день президент США ответил северокорейскому лидеру в "Твиттере".
"Зачем Ким Чен Ын оскорбляет меня, называя "старым", ведь я бы НИКОГДА не назвал его "толстым коротышкой"? Эх, а я ведь так стараюсь стать его другом - и, быть может, однажды это случится!"
В микроблоге он также ответил своим критикам, которые накануне упрекали его за слишком доброжелательные заявления в адрес президента России Владимира Путина.
В частности, в субботу Трамп сказал, что верит Путину, когда тот говорит, что Москва никогда не пыталась вмешаться в американские президентские выборы 2016 года, притом что американские спецслужбы придерживаются противоположного мнения.
Днем позже, 12 ноября, президент США дополнительно разъяснил свою позицию по поводу России.
"Когда уже все эти злопыхатели и дураки осознают, что иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо. Всегда вмешивается политика - плохо для нашей страны. Я хочу решить [проблемы] Северной Кореи, Сирии, Украины, терроризма, и Россия может сильно помочь [в этом]!"
Позже он, однако, заявил, что прежде всего доверяет "разведывательным управлениям" своей страны. "Он верит в то, во что верит", - сказал Трамп, имея в виду заявления Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.
Отвечая на вопрос на пресс-конференции во Вьетнаме, видит ли он себя другом Ким Чен Ына, президент США сказал: "Это было бы странно, но такая вероятность есть".
Трамп коротко поговорил с Путиным на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Отдельной большой встречи между главами двух государств не было.
Российский президент назвал переговоры успешными, хотя и признал, что отношения между Россией и США "не вышли из состояния кризиса".
После визита во Вьетнам в воскресенье Трамп прибудет в столицу Филиппин Манилу - это последняя остановка его азиатского турне, - а затем вернется в Соединенные Штаты.
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