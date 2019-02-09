Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 27 и 28 февраля в столице Вьетнама Ханое. Об этом Трамп сообщил в субботу, 9 февраля, в своем микроблоге Twitter. Он добавил, что с нетерпением ждет этой встречи и "продвижения дела мира", а также подчеркнул "очень продуктивный" характер переговоров с северокорейской стороной.
"Под руководством Ким Чен Ына Северная Корея станет великой экономической державой", — заявил Дональд Трамп. Ким "может удивить некоторых, но не меня, поскольку я узнал его поближе и полностью понимаю, на что он способен", заверил президент США. По его словам, Северная Корея станет "экономической ракетой".
27 апреля 2018 года лидер КНДР встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пограничной деревне Пханмунджом. Стороны договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове. В июне будущее северокорейской ядерной программы обсуждали участники саммита США — КНДР в Сингапуре.
По итогам встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации Корейского полуострова. На саммите лидеров Южной и Северной Кореи в сентябре в Пхеньяне КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки.
США хотят снизить влияние России и Китая в Восточной Европе (1)
Госсекретарь США Помпео отправляется с визитами в...
Брюссель предупредил дипломатов ЕС о шпионах из Китая и России (6)
Сотрудники спецслужб КНР и РФ в Брюсселе работают в...
Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся в Ханое в конце февраля
Президент США заявил, что с нетерпением ждет второй...
Австралийский зоопарк готов дать ядовитой змее имя вашей экс-половинки. Нужно только выиграть конкурс (7)
Ко Дню всех влюбленных зоопарк в Сиднее объявил...
TOP новостей
Жители Литвы ждали повышения зарплат, но не дождались: а деньги-то где? (48)
В последние месяцы часть жителей Литвы жила надеждой...
После посещения банка женщина могла подключиться к чужому счету (3)
Жительница Литвы Ева (настоящее имя редакции известно)...
Новейший прогноз: для Литвы такая погода не характерна (1)
В последние дни погода в Литве была очень...
Такой метели в Вильнюсе еще не было: на Лепкальнисе проходит фестиваль "Метель"
В этом году зима в Литве достаточно снежная. Уже давно...
Китай шокирован обвинениями литовской разведки, называет их абсурдными (339)
Китай в пятницу заявил, что шокирован прозвучавшими из...