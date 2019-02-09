Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся в Ханое в конце февраля

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 27 и 28 февраля в столице Вьетнама Ханое. Об этом Трамп сообщил в субботу, 9 февраля, в своем микроблоге Twitter. Он добавил, что с нетерпением ждет этой встречи и "продвижения дела мира", а также подчеркнул "очень продуктивный" характер переговоров с северокорейской стороной.

"Под руководством Ким Чен Ына Северная Корея станет великой экономической державой", — заявил Дональд Трамп. Ким "может удивить некоторых, но не меня, поскольку я узнал его поближе и полностью понимаю, на что он способен", заверил президент США. По его словам, Северная Корея станет "экономической ракетой".

27 апреля 2018 года лидер КНДР встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пограничной деревне Пханмунджом. Стороны договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове. В июне будущее северокорейской ядерной программы обсуждали участники саммита США — КНДР в Сингапуре.

По итогам встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации Корейского полуострова. На саммите лидеров Южной и Северной Кореи в сентябре в Пхеньяне КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки.