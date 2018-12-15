Министр внутренних дел США Райан Зинке уйдет в отставку в конце 2018 года. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter в субботу, 15 декабря.
Зинке пробыл на посту главы МВД почти два года и многого достиг, отметил глава Белого дома. Он выразил благодарность Зинке "за службу нашей нации" и обещал, что имя нового министра внутренних дел будет объявлено на следующей неделе.
С тех пор, как Трамп в ноябре 2016 года был избран президентом США, в его команде с ключевых постов уже не раз уходили чиновники. Накануне президент объявил, чтосвою должность покинет нынешний руководитель аппарата Джон Келли, который ранее сам объявил об отставке. Главы аппарата Белого дома уже трижды менялись при Трампе. Так, летом этот пост покинул Райнс Прибус, ранее был уволен Денис Макдоноу, проработавший в этой должности четыре года во время второго срока президентства Барака Обамы.
В Украине появилась объединенная православная церковь (65)
Главой новой церкви стал митрополит Епифаний из...
Дональд Трамп анонсировал отставку главы МВД США (1)
Райан Зинке многого достиг на посту министра...
Британцам после Brexit придется платить за краткие поездки в ЕС
Подданные Великобритании должны будут запрашивать...
В Париже задержали более 80 человек на акции "желтых жилетов" (1)
Полиция в Париже задержала в субботу не менее 85...
TOP новостей
Исследование: какая зарплата нужна для достойной жизни в Вильнюсе (9)
Компания Baltic Salary Survey , которая исследует зарплаты в...
Новый президентский рейтинг – неприятный сюрприз для одного из кандидатов снизился рейтинг Сквернялиса (115)
Рейтинг кандидата в президенты от консерваторов...
Ландсбергис: нельзя относиться к благосостоянию только с экономической перспективы (59)
Почетный председатель Союза отечества – Христианских...
Школьные протесты в Литве: уроки отменены, учителя разбили лагерь в министерстве (27)
Масштабные акции протеста в Литве, связанные с...
В Украине появилась объединенная православная церковь (65)
Главой новой церкви стал митрополит Епифаний из...