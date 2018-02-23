Дому для экс-президентов Латвии присвоен статус развалин

Решение Рижской думы основано на заключении экспертов, в котором указывается, что часть фасада здания повреждена и находится в плохом техническом состоянии, создавая риск опасности для жизни и здоровья. Поэтому требуется демонтаж опасных элементов фасада, однако владельцы здания на совместном собрании приняли решение не заниматься реновацией фасада.
Отмечается, что государство в свое время выделило в данном доме две квартиры для нужд экс-президентов Латвии Вайры Вике-Фрейберги и Гунтиса Улманиса. На момент, когда с поста президента ушел Валдис Затлерс, в здании уже не было свободных квартир, поэтому ему подыскали жилье в другом месте. В свою очередь, экс-президент Андрис Берзиньш на квартиру от государства не претендовал.
Согласно латвийскому законодательству, президенту Латвии после срока истечения его полномочий дается в пользование квартира. Она считается собственностью государства, однако из госбюджета бывшим главам страны пожизненно оплачивается как арендная плата, так и комунальные счета, а также выделяются деньги на "поддержание квартиры в надлежащем для использования состоянии".
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