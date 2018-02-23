Департамент имущества Рижской думы присвоил статус "развалин категории Б" зданию по ул. Бривибас, 38 в Риге. Теперь его хозяевам придется платить повышенную ставку налога на недвижимость в размере 3%. Как отмечает LETA, в числе владельцев дома, находящегося рядом со зданием Кабинета министров, числится и Латвийское государство, представляемое в данном случае Министерством финансов.
© Shutterstock

Решение Рижской думы основано на заключении экспертов, в котором указывается, что часть фасада здания повреждена и находится в плохом техническом состоянии, создавая риск опасности для жизни и здоровья. Поэтому требуется демонтаж опасных элементов фасада, однако владельцы здания на совместном собрании приняли решение не заниматься реновацией фасада.

Отмечается, что государство в свое время выделило в данном доме две квартиры для нужд экс-президентов Латвии Вайры Вике-Фрейберги и Гунтиса Улманиса. На момент, когда с поста президента ушел Валдис Затлерс, в здании уже не было свободных квартир, поэтому ему подыскали жилье в другом месте. В свою очередь, экс-президент Андрис Берзиньш на квартиру от государства не претендовал.

Согласно латвийскому законодательству, президенту Латвии после срока истечения его полномочий дается в пользование квартира. Она считается собственностью государства, однако из госбюджета бывшим главам страны пожизненно оплачивается как арендная плата, так и комунальные счета, а также выделяются деньги на "поддержание квартиры в надлежащем для использования состоянии".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Умер один из самых значимых деятелей русской эмиграции князь Владимир Голицын

Президент Русского дворянского собрания в Америке и...

Дому для экс-президентов Латвии присвоен статус развалин

Департамент имущества Рижской думы присвоил статус...

Джонсон призвал не снижать давления на Россию из-за аннексии Крыма (85)

Мировое сообщество должно помнить о чудовищных...

В Аргентине нашли 389 кг кокаина в школе при посольстве России (34)

Расследование, которое аргентинские власти вели...

В Брюсселе проходит полицейская операция: оцеплена большая территория (6)

В четверг днем в Брюсселе началась масштабная...

TOP новостей

Utenos ligoninės maistas Utenos ligoninės maistas Utenos ligoninės maistas

Больничная еда: хорошие примеры закончились (20)

22 февраля комиссия Минздрава посетила Утенскую...

Два бывших литовских дипломата поспорили о России (16)

Из-за того, может ли Запад изменить Россию, и как с такой...

Член Сейма Тадас Лангайтис отказывается от мандата "конструктивная работа невозможна" (2)

Представитель оппозиционной фракции литовских...

Большая часть беженцев уехала из Литвы (31)

Спустя два года с тех пор как в Литву приехали первые...

Страшные данные: алкоголь потребляет каждый десятый пятиклассник (21)

Целых 11% пятиклассников в месяц выпивали столько...