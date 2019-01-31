В декларации должностного лица за 2017 год мэр Риги указал, что ему принадлежит квартира в столице. Ивета Страутиня-Ушакова подавала декларацию в 2010 году, когда заканчивала работу в Министерстве юстиции. Там была указана недвижимость в Талсинском краю. Пресс-секретарь Ушакова Лайла Ивана порталу Delfi сообщила, что семья мэра "засветившийся" в масс-медиа дом в Межапарке снимает.
Земельный участок площадью 2132 квадратных метров чета Тумат приобрела в 2012 году у компании Ektornet Real Estate Latvia. Стоимость участка составила 302 205 латов (ок. 430 000 евро). В это же время было получено разрешение на реновацию построенного там в 1932 году дома с гаражом. Как свидетельствуют данные управления Национальным культурным наследием, построенный архитектором Теодором Хермановским дом имеет статус памятника местного значения. Кадастровая стоимость этого дома — 331 170 евро.
Йорг Тумат был заместителем председателя правления Latvijas Gāze с 2006 по 2013 год, а с 2013 до 2017 числился в совете предприятия. Сейчас он занимает один из ключевых постов в российской корпорации "Роснефть" и заключает договоры на поставки газа. В Латвии ему принадлежит компания Possent, которая занимается консалтингом. Ее оборот за прошлый год составил 9 392 евро.
С января по сентябрь 2017 бизнесмен входил в совет предприятия Conexus Baltic Grid, а с 2010 по 2017 год был членом правления компании Ahk-Service, где работал в том числе бывший руководитель airBaltic Бертолт Фликс.
После Фликса Тумат в 2010-2013 гг. Был президентом Немецко-Балтийской торговой палаты в Латвии.
Как свидетельствуют данные управления Национальным культурным наследием, построенный архитектором Теодором Хермановским дом имеет статус памятника местного значения. Кадастровая стоимость этого дома — 331 170 евро.
Как сообщалось, 30 января работники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) пришли с обыском в кабинет Нила Ушакова в Рижской думе и к нему домой. Происходящее может быть связано с коррупционным скандалом в муниципальном предприятии Rīgas Satiksme.
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