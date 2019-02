"Долой американцев, да здравствует Путин", - скандировали демонстранты. В акции протеста в столице Гаити Порт-о-Пренсе приняли участие около 200 человек, сообщает La Croix со ссылкой на AFP. Митингующие призвали РФ к помощи в урегулировании кризиса, который продолжается в стране более недели.

Протестующий из небольшой группы, участники которой сожгли американский флаг, заявил, что они должны разорвать отношения с американцами, так как в руках США слишком много влияния, цитирует издание РБК. "Мы просим Россию, Венесуэлу, Китай присмотреться к нищете, в которой мы здесь живем", - заявил участник акции.

Anti-government protesters in #Haiti burn the 🇺🇸 #US flag. pic.twitter.com/iknTZqINJm

Митинги начались в столице Гаити 7 февраля, в общей сложности в них приняли участие несколько тысяч человек. Жители страны требовали отставки главы государства из-за экономического спада и коррупции. При разгоне демонстраций полиция использовала слезоточивый газ. За время протестов погибли семь человек, несколько десятков пострадали.

In Northern city of Cap Haitien, desperate Haitians angry with US support for the oppressive @PHTKhaiti puppet regime hold flags of #Russia and #Venezuela.

Please research Bush 2004 coup & 2010 Obama /Clinton election theft in #Haiti to understand the root of this crisis. pic.twitter.com/fjXdR3j7aA