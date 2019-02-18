"Долой американцев, да здравствует Путин": жители Гаити сожгли флаг США и попросили о помощи Россию

"Долой американцев, да здравствует Путин", - скандировали демонстранты. В акции протеста в столице Гаити Порт-о-Пренсе приняли участие около 200 человек, сообщает La Croix со ссылкой на AFP. Митингующие призвали РФ к помощи в урегулировании кризиса, который продолжается в стране более недели.

“Haiti bears the cross of imperialism” pic.twitter.com/XbE9WH0Ib1 — gole yaas (@gole_yaas) 17 февраля 2019 г.





Протестующий из небольшой группы, участники которой сожгли американский флаг, заявил, что они должны разорвать отношения с американцами, так как в руках США слишком много влияния, цитирует издание РБК. "Мы просим Россию, Венесуэлу, Китай присмотреться к нищете, в которой мы здесь живем", - заявил участник акции.





Митинги начались в столице Гаити 7 февраля, в общей сложности в них приняли участие несколько тысяч человек. Жители страны требовали отставки главы государства из-за экономического спада и коррупции. При разгоне демонстраций полиция использовала слезоточивый газ. За время протестов погибли семь человек, несколько десятков пострадали.

In Northern city of Cap Haitien, desperate Haitians angry with US support for the oppressive @PHTKhaiti puppet regime hold flags of #Russia and #Venezuela. Please research Bush 2004 coup & 2010 Obama /Clinton election theft in #Haiti to understand the root of this crisis. pic.twitter.com/fjXdR3j7aA — Madame Boukman - Justice 4 Haiti🇭🇹 (@madanboukman) 17 февраля 2019 г.





Президент Гаити Жовенель Моиз отверг требование об отставке, заявив, что мир уже видел "серию переходных правительств, которые принесли связку стихийных бедствий и катастроф".

По его словам, он "слышит голос народа и знает о проблемах, которые его волнуют", более того, "правительство принимает меры для их решения", отмечает РИА "Новости" со ссылкой на Le Journal de Montreal.

Госдепартамент 14 февраля посоветовал американским гражданам не ездить на Гаити из-за происходящих там волнений, и предупредил о большом числе грабителей и насильников в этой стране. Кроме того, внешнеполитическое ведомство объявило эвакуацию большей части американских дипломатов и их семей. Дипперсоналу запрещено парковаться на открытых парковках, пользоваться общественным транспортом и такси, посещать банки, выезжать за пределы столицы республики после наступления темноты.

Власти Канады приняли решение временно закрыть посольство в Порт-о-Пренсе. В один из дней толпа демонстрантов перекрыла шоссе в аэропорт, и канадцы не смогли вылететь из страны.

Однако в выходные 16-17 февраля антиправительственные выступления пошли на спад, передает ТАСС со ссылкой на SBS. Власти призвали граждан выйти с понедельника на работу. Правительство объявило, что после 11 дней протестов в стране откроются все школы, университеты, госучреждения, офисы и магазины, и призвало гаитян "вернуться к нормальной жизни".

17 февраля в Порт-о-Пренсе уже не было крупных акций, горожане в основном занимались поиском продуктов питания, воды и возможности заправить газовые баллоны. Власти Гаити пообещали более плотно заняться расследованием коррупции в нефтяной программе "Петрокарибе" и сократить ее расходы, чтобы удовлетворить некоторые требования протестующих, сообщает CBC.

В субботу вечером премьер-министр страны Жан-Анри Сеан объявил о девяти мерах, направленных на смягчение экономического кризиса в стране. По его словам, правительство сократит свои расходы на 30%, встретится с представителями частного бизнеса, чтобы попытаться повысить минимальную заработную плату, и назначит нового руководителя расследования предполагаемой коррупции со стороны "Петрокарибе". Кроме того, Моиз в четверг призвал к диалогу между правительством и оппозицией.

Вместе с тем в интернет-мессенджерах обсуждаются планы новых демонстраций.