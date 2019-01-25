DW пообщалась с Калниете 23 января, после первого обсуждения поправок представителями фракций.

DW: Какую цель вы ставили перед собой, составляя доклад?

Сандра Калниете: В 2014 году мы приняли первый доклад по России в этом созыве. Когда я его прочитала, моей реакцией было: а зачем нам нужен новый? Потому что все, что было выражено в той резолюции, не изменилось, а я бы сказала, ухудшилось. И я поставила себе цель составить фактическую картину и постараться найти каналы коммуникации, которые еще можно поддерживать или продвигать. Их немного.

Общий настрой в Европарламенте таков, что подход стал менее эмоциональным. Начиная с 2014 года, после аннексии Крыма и агрессии против восточной Украины, я наблюдаю изменение отношения к России в Европарламенте в целом, а именно улучшение понимания того, что происходит, тогда как ранее чаще выдавали желаемое за действительное.

- Какой сигнал вы хотите подать властям РФ и гражданам России?

- Как всегда: что Россия должна быть ответственным членом международного сообщества, соблюдать международное право, решить вопрос Крыма, имплементировать минские соглашения, прекратить вмешиваться гибридными и другими методами в дела стран ЕС — это и вмешательство в выборы, и промывание мозгов, и фейковые новости. С другой стороны, мы искренее хотим работать с гражданским обществом в России, защищать тех, чьи права нарушают — политзаключенные это или похищенные граждане других стран или же известные лидеры оппозиции.

- В докладе вы призываете к увеличению финансовой поддержки гражданского общества в России. Но тех, кто ее получает, в РФ признают иностранными агентами, что облегчает их преследование со стороны властей. Искали ли вы пути, как этого избежать?

- Поддержка ЕС гражданского общества и неправительственных организаций — очень деликатный вопрос. Мы хотим их поддерживать так, чтоб не ставить под угрозу ни людей, ни организации.

- Выступая на парламентском комитете 22 января, вы сказали, что время для уклончивых дипломатических заявлений прошло. Но формулировки вашего доклада как раз дипломатичны. Например, там нет слов, что "Россия превращается из ответственного партнера в государство, опасное для своих соседей" — здесь я цитирую вас…

- Это было вступительное замечание. Я сказала это очень коротко и очень остро. Это не было дипломатично. В действительности, этот доклад — наиболее жесткий, какой мы только составляли. Если мы сейчас будем смотреть его строка за строкой, то вы увидите, что это (процитированное заявление. — Ред.) содержится в тексте. В нем четко говорится об убедительном сдерживании, о средствах для усиления устойчивости против гибридного вмешательства.

- Вы говорили, что было подано 375 поправок к докладу. Сегодня вы их обсуждали с представителями других фракций. В каком направлении движется дискуссия, как может измениться текст?

- Мое первое впечатление, что мы двигаемся в направлении более детального, более четкого и более сильного доклада. Я бы сказала, большая часть доклада останется такой, как есть. В процессе обсуждения поправок мы добавляем фактический материал, а также устраняем формулировки, которые можно трактовать по-разному.

- В докладе вы призываете прекратить действие Соглашения о партнерстве и сотрудничестве ЕС-Россия, вступившего в силу в 1997 году. Оно было подписано на 10 лет, с тех пор его продлевают. Что даст такой шаг — или это попытка наказать Владимира Путина за его политику?

- Я еще была министром иностранных дел (Латвии, в 2002-2004 годах. — Ред.), когда мы начали переговоры о новом соглашении. Их так и не завершили. Сейчас мы год за годом продлеваем существующий документ. Но в действительности он приостановлен. Потому я не вижу в нем никакого смысла. Это не наказание для кого бы то ни было, документ просто больше не выполняет никакой практической функции. Еврокомиссия до 2008 года и даже после этого выступала с предложениями переговоров, но никаких соглашений так и не подготовили. Главным образом потому, что российская сторона не хотела вести переговоры.

- В докладе вы призываете остановить "Северный поток-2". Верите ли вы, что этот проект еще можно остановить?

- Это не вопрос веры. Я избрана от страны, которая очень четко понимает политическую подоплеку этого проекта. И в этом мы не одни. Есть группа стран, очень хорошо понимающая, что "Северный поток-2" задуман для того, чтоб навредить интересам Украины и прекратить транзит газа через Украину. Экономической потребности в "Северном потоке-2" нет. Проект также опасен с экологической точки зрения. Моя задача — продолжать эту линию.

- В докладе упоминаются меры по укреплению доверия в Донбассе. Можете объяснить, о чем идет речь?

- Это может быть спецпосланник ЕС. Это могут быть миротворцы ООН.

- Надеетесь ли вы как-то изменить курс Путина этой резолюцией?

- Эта резолюция оценивает не только Россию. Для нас важно, чтобы мы, в ЕС, наши государства-участники были едины в наших отношениях с Россией. Чтобы мы усиливали нашу стойкость, финансировали проекты оборонного союза ЕС, чтобы мы продолжали политику "больше за большее, меньше за меньшее".

- Можете объяснить, в чем она состоит?

- Больше нарушений международного права (со стороны РФ. — Ред.) — больше санкций. Прекращение или уменьшение нарушений — тогда пересмотр санкций. В целом мое видение состоит в том, что этот доклад адресован скорее ЕС: что мы должны делать, как мы можем улучшить себя.