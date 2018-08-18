Амбициям Китая по усилению его международного влияния и шагам, которые он для этого предпринимает, посвящен ежегодный доклад Пентагона, адресованный конгрессу.

Как говорится в документе, китайские лидеры считают первые два десятилетия XXI века "периодом стратегических возможностей". В рамках проекта "Один пояс — один путь" страна стремится расширить свое экономическое влияние и конвертировать его в политическое.

Чтобы это сделать, Китай проводит одну из самых масштабных реформ в истории китайской армии, уделяя особое внимание "морской и информационной составляющей, воздушным атакам, переброске сил на дальние дистанции и кибероперациям", пишут эксперты Пентагона.

Отдельное направление армейской реформы — новые виды учений. "За последние три года китайская армия резко расширила зону действия своих бомбардировщиков, набирая опыт действий в критически важных морских регионах и вероятно оттачивая удары по целям США и их союзников", — считают американские военные.

"Бороться и побеждать"

В Пентагоне затрудняются сказать, какой сигнал Китай хочет послать другим странам полетами бомбардировщиков над потенциальными зонами военных действий.

Возможно, китайская армия стремится показать "способность наносить удары по силам США и союзников и их военным базам в западном Тихом океане, включая Гуам", говорится в докладе.

Кроме того, проводится организационная реформа сухопутных сил. Их командиров учат "сражаться и побеждать", отмечают в американском военном ведомстве. "Цель этих реформ — создание более мобильной, модульной и смертоносной наземной силы", — говорится в документе.

По оценкам Пентагона, военный бюджет КНР в течение следующих 10 лет должен быть увеличен в 10 раз — до 240 млрд долларов. Военно-космическая программа Китая также развивается "вопреки публичной позиции страны, выступающей против милитаризации космоса".

"Космические операции расцениваются как ключевой элемент кампаний армии, направленный на нейтрализацию вмешательства в них третьих сторон. Однако в рамках армейской доктрины эти операции не считаются полноценными кампаниями", — говорится в отчете американского ведомства.

Очаги напряжения

США заботит рост влияния Китая в Тихоокеанском регионе, где Вашингтон по-прежнему играет важную роль. Один из ключевых спорных районов в нем — Южно-Китайское море. Китай ведет там масштабные работы по созданию искусственных островов, на которые перебрасывает военных.

Авиация и флот США регулярно патрулируют регион, стремясь напомнить Китаю, что формально он свободен для навигации. Китайские военные считают это нарушением морских границ страны. В 2016 году постоянная палата третейского суда в Гааге постановила, что Китай не имеет приоритетных прав на использование Южно-Китайского моря.

Еще один спорный вопрос — статус Тайваня, который Китай считает отделившейся провинцией. В отчете Пентагона говорится, что Пекин вероятно готовится "присоединить Тайвань к Китаю силой". "В случае, если США решат вмешаться, Китай вероятно попытается отсрочить их вступление в конфликт и попытаться прийти к победе через интенсивную, короткую войну", — пишут военные США.

Подъем морского ополчения

Джонатан Маркус, корреспондент по международным отношениям и обороне

Основная часть ежегодного отчета Пентагона о Китае посвящена быстро растущей военной мощи Пекина, но авторы отчета не обошли вниманием и малоизвестное Морское ополчение Китая. Это гражданское вооруженное ополчение, людей в которое нанимают и организуют "на местах", но если верить Пентагону, оно выполняет ключевые задачи в Южно-Китайском море, помогая Пекину достигать политических целей путем операций, граничащих с военными.

Большое количество судов ополчения помогает китайскому флоту и береговой охране охранять воды, которые Китай считает своими, рыболовные суда и так далее. Как говорится в докладе Пентагона, ополчение также играло важную роль в ряде инцидентов, когда китайские корабли пытались заставить судна стран, также претендующих на эти воды, сменить курс.

Это часть усилий Китая по развитию так называемых "серых операций", направленных на сдерживание действий остальных сторон и защиту интересов Китая в отношении большой части архипелагов и рифов.