Мюллер не обнаружил, что какой-либо сотрудник предвыборного штаба Трампа или сам Трамп сознательно вступал в сговор с Россией, говорится в адресованном конгрессменам письме Барра.

Тем не менее в документе приведены слова спецпрокурора Мюллера: "Хотя в этом докладе мы и не приходим к выводу, что президент совершил преступление, он также не снимает с него подозрений".

Вместе с тем Мюллер обращает внимание на многочисленные предложения об оказании помощи кампании Трампа, прозвучавшие от связанных с Россией лиц.

"В докладе описаны усилия российской стороны с целью повлиять на выборы и перечислены совершенные в этой связи преступления", — говорится в послании Барра конгрессу.

Полное оправдание

"Это полное оправдание. Никакого сговора, никакого препятствования правосудию… Печально, что страна была вынуждена пройти через все это, что президент был вынужден пройти через это, еще даже до того, как он был избран", — заявил Трамп, в очередной раз назвав снятые с него подозрения смехотворными.

У членов партии Трампа и его сторонников сомнений в полном оправдании Трампа, кажется, не осталось.

"Генеральный прокурор Барр только что передал мне суть доклада. Хороший день для законности. Прекрасный день для президента Трампа и его команды. Нет сговора и нет попыток препятствовать расследованию. Туча, висевшая над головой президента Трампа, с выходом этого доклада рассеялась", — заявил глава сенатского юридического комитета и сторонник Трампа Линдси Грэм.

"Нет сговора! Нет попыток препятствовать! Пора идти дальше", — написал в "Твиттере" республиканец Джим Джордан.

Демократ, глава комитета нижней палаты по юриспруденции Джерри Надлер заявил, что его комитет вызовет Уильяма Барра для дачи показаний о том, как составлялся доклад.

Председатель нижней палаты, демократка Нэнси Пелоси и глава фракции демократов в сенате Чак Шумер выпустили совместное заявление. "Письмо прокурора Барра поднимает не меньше вопросов, чем закрывает", — говорится в нем.

"То, что доклад спецпрокурора Мюллера не снимает с президента подозрений по такому серьезному обвинению, как попытка воспрепятствовать правосудию, показывает, насколько важно добиться скорейшей публикации полной версии доклада и документов, на которых он основан", — требуют демократы.

"Учитывая известную публике предвзятость господина Барра в отношении расследования спецпрокурора, он не является непредвзятым наблюдателем и не может делать объективные выводы о докладе", — резюмируют Пелоси и Шумер.