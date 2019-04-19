Расследование, целью которого было установить, договаривался ли Дональд Трамп или его команда с Москвой о поддержке его кандидатуры на выборах 2016 года, продолжалось последние два года. Все это время демократы пугали именем руководителя расследования, спецпрокурора Роберта Мюллера, республиканцев и Белый дом, а Трамп выкрикивал свое фирменное "Сговора не было!"

В конце марта Мюллер передал свои выводы главе минюста, генпрокурору Уильяму Барру. Тот уложил 400 страниц отчета на четырех страницах. Из пересказа Барра выяснилось, что следов сговора Трампа или его команды или вообще каких-либо американцев с Кремлем команда Мюллера не нашла. В то же время спецпрокурор зафиксировал попытки России вмешаться в американские выборы.

Демократы остались недовольны - в особенности тем, что генпрокурор сам сделал вывод о том, что Трамп не препятствовал правосудию. Мюллер не смог определить, совершил ли Трамп такое преступление, например, уволив главу ФБР Джеймса Коми, который и начинал "русское расследование".

Барр же, изучив представленные доказательства, решил, что для обвинений их недостаточно. На пресс-конференции он сказал, что спецпрокурор зафиксировал и изучил 10 эпизодов возможного препятствования правосудию со стороны президента, но ни в одном случае Мюллер не предъявил обвинений. Барр также признался, что у них со спецпрокурором разошлись представления о том, что является препятствованием правосудию.

Барра демократы обвинили в предвзятости. Они потребовали предоставить им для изучения доклад Мюллера целиком. Спустя почти месяц после завершения расследования это все-таки произошло.

Что выяснилось из доклада?

- В докладе больше 400 страниц. Часть, посвященная расследованию связей с Россией, занимает 199 страниц. Часть о том, препятствовал ли Трамп правосудию - 182 страницы. Еще 30-40 страниц - приложение.

- Из доклада следует, что в мае 2017 года, узнав от замглавы минюста Джеффа Сешнса о том, что глава министерства назначил Роберта Мюллера спецпрокурором, Трамп сказал: "О Боже. Это ужасно. Это конец моего президентства. Мне [конец]".

- Улики, обнаруженные Мюллером, доказывают, что президент пытался свернуть расследование спецпрокурора, чтобы защитить себя, а также что он хотел уволить самого спецпрокурора. В то же время Мюллер не нашел доказательств того, что Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми (именно он начинал "русское расследование") для того, чтобы скрыть собственный сговор с Москвой.

- При этом Мюллер отметил, что попытки помешать расследованию не увенчались успехом, поскольку подчиненные Трампа не выполняли его приказы.

- Трамп знал, что его юрист Майкл Коэн дает конгрессу ложные показания о том, что у президента якобы никогда не было бизнес-интересов в России. На самом деле они были - выяснилось, что Трамп через Коэна пытался договориться о строительстве небоскреба "Трамп-Тауэр" в районе "Москва-сити", более того, делал это, уже будучи кандидатом в президенты. Однако спецпрокурор не получил доказательств того, что это Трамп заставил Коэна лгать конгрессу. Коэн в итоге получил три года тюрьмы - в том числе и за ложь законодателям.

- Российское правительство широко и систематически вмешивалось в президентские выборы 2016 года, говорится в докладе. Расследование выявило "многочисленные связи между правительством России и кампанией Трампа". Расследование установило, что правительство России верило, что получит выгоду от президентства Трампа, и работало над тем, чтобы добиться такого результата, а представители штаба Трампа ожидали, что выиграют электорально благодаря информации, украденной и раскрытой усилиями российских властей. Тем не менее расследование не подтвердило, что штаб Трампа сговорился с российскими властями или координировал с ними их деятельность по вмешательству в выборы.

- Сразу после выборов люди, связанные с властями России, начали выходить на связь с представителями штаба Трампа по разным каналам. Одним из них в докладе называют Сергея Кисляка, который тогда был послом России в США. Команда Мюллера считает, что эти контакты были одобрены российской стороной на высшем уровне. Однако нет никаких доказательств, что в результате Трамп как-то координировал свои действия с Россией.

- Трамп отвечал на вопросы спецпрокурора письменно вместо того, чтобы прийти на устный допрос. Письменные ответы команда Мюллера оценила как по большей части "неадекватные" - на большинство вопросов Трамп ответил, что "не помнит". Команда спецпрокурора могла бы добиться его вызова на очный допрос, но решила этого не делать, чтобы не затягивать расследование.

- Мюллер не сумел с уверенностью сказать, были ли в действиях Трампа признаки воспрепятстования правосудию. По его мнению, решение на этот счет должен принять конгресс.

Как прокомментировал доклад генпрокурор?

Генпрокурор Барр заявил, что часть информации в публикуемом докладе зацензурирована, но небольшая группа демократов и республиканцев в конгрессе получит версию с минимальным количеством скрытой информации. На пресс-конференции Барр поблагодарил Мюллера за работу и напомнил, что основной целью расследования было проверить, координировался ли кто-то из предвыборного штаба Трампа с Москвой. Самого спецпрокурора на пресс-конференции не было.

Барр отметил, что ни один американец не вступал в сговор с "российскими деятелями", которые пытались вмешаться в президентские выборы 2016 года.

"Все американцы разделяют мои опасения по поводу российских попыток вмешаться в выборы, - сказал Барр, выступая перед журналистами. - [Но] спецпрокурор не нашел улик, подтверждающих, что кто-либо из американцев вступал в сговор [c Россией]".

В то же время, согласно выводам расследования, "связанные с Россией люди" предлагали помощь Трампу, а российская "фабрика троллей" провела кампании в соцсетях с целью посеять рознь в обществе. "Фабрика", работавшая через юридическое лицо "Агентство интернет-исследований", в докладе названа проектом близкого к Владимиру Путину бизнесмена Евгения Пригожина (он отрицает причастность к ней, а Путин отвергает информацию о дружбе с Пригожиным).

В свою очередь российская военная разведка (главное управление Генштаба, более известно как ГРУ) взломала сервера Демпартии США и помогла распространить электронную переписку руководства штаба Хиллари Клинтон, говорится в расследовании. На пресс-конференции Барр напомнил, что, по версии американской стороны, через хакера Guccifer 2.0 ГРУ передала массив писем из взломанной почты демократов организации Wikileaks, которая в дальнейшем ее опубликовала. Россия все обвинения отвергает.

Как отреагировал Трамп?

Все утро четверга президент писал в "Твиттер", что расследование - "величайшая политическая фальшивка всех времен", и "преследование президента". Позднее он выложил в блог картинку с надписью "Игра окончена" в стилистике сериала "Игра престолов". Компания HBO, которой принадлежат права на сериал, уже просила Трампа перестать использовать символику "Игры престолов" в политических целях, так как Трамп это делает не впервые.

Генпрокурор на пресс-конференции подтвердил, что доклад до публикации показали юристам Трампа. Те пообещали уже в четверг подготовить свой ответ на имеющиеся в докладе подозрения в том, что Трамп препятствовал правосудию.

Сам Трамп прокомментировал опубликованный доклад на встрече с ветеранами в Белом доме. Он в очередной раз повторил, что ни сговора, ни препятствования правосудию с его стороны не было. "Такого никогда не должно происходить ни с каким президентом. Это фальшика", - охарактеризовал расследование Мюллера и его итоги президент.

Как отреагировали демократы?

Председатель юридического комитета палаты представителей Джеррольд Надлер еще вечером в среду обвинил генпрокурора в том, что тот ведет медиакампанию в интересах президента, устраивая пресс-конференцию до публикации доклада. А спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер уже пообещали добиваться вызова Мюллера в конгресс на слушания для дачи показаний.

В четверг утром Надлер опубликовал письмо спецпрокурору, в котором просит его явиться на слушания в юридический комитет "как можно скорее", установив Мюллеру дедлайн до 23 мая. Председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф также заявил, что вызывает Мюллера на слушания. Барр на пресс-конференции сказал, что не возражает, спецпрокурор пока на приглашение не ответил.

Еще один повод недовольства для оппозиции - время, которое Барр выбрал для публикации доклада. В США близятся Пасха и выходные, конгресс на этой неделе заседания не проводит, а спикер палаты представителей и вовсе уехала с визитом в Европу.

Кто фигурировал в расследовании Мюллера?

Два года работы спецпрокурора вылились в различные обвинения 34 гражданам, в том числе шестерым людям из ближайшего окружения Трампа. Например, его адвокат и доверенное лицо Майкл Коэн получил три года тюрьмы. Нью-йоркский юрист проработал на Трампа почти 10 лет, говорил, что готов "получить пулю" за него, а в итоге дал на президента обличительные показания на слушаниях в конгрессе и назвал работу с ним ошибкой всей своей жизни.

В ходе расследования выяснилось, что Коэн нарушил избирательное законодательство - расплатился деньгами Трампа за молчание двух порнозвезд, которые во время кампании 2016 года хотели публично рассказать о своих якобы имевших место сексуальных отношениях с тогда еще бизнесменом-кандидатом.

Намного жестче суд обошелся с политтехнологом Трампа Полом Манафортом: ему дали в общей сложности семь лет и пять месяцев тюрьмы за уход от налогов и работу на экс-президента Украины Виктора Януковича без регистрации иностранным агентом.

В то же время никто из фигурантов расследования не получил обвинений в сговоре с Кремлем. Однако Мюллер заочно предъявил обвинения 12 гражданам России, которых власти США считают сотрудниками российской разведки, а также 13 сотрудникам "фабрики троллей" - их обвиняют во вмешательстве в американские выборы.