Доклад: Facebook "преднамеренно" нарушала политику конфиденциальности

Социальная сеть Facebook "преднамеренно и сознательно" нарушала законы о защите конфиденциальности данных и конкуренции в Великобритании, передает РИА "Новости" со ссылкой на доклад "Фейковые новости", подготовленный комитетом по цифровым технологиям британской палаты общин.
© DELFI / Lukas Bartkus

Отмечается, что британские парламентарии призвали Офис комиссара по информации (ICO) провести расследование в отношении Facebook. Кроме того, американской компании рекомендовали "значительно изменить свою бизнес-модель и методы работы, чтобы сохранить доверие".

"Из документов, которые мы получили от компании Six4Three, очевидно, что Facebook намеренно нарушала как законы о сохранении конфиденциальности данных, так и законы о защите от конкуренции", — говорится в докладе.

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В тексте доклада также говорится о недопустимости того, чтобы "цифровые гангстеры", такие как Facebook, ставили себя "выше и вне закона".

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Facebook и власти США обсуждают "многомиллиардный" штраф для соцсети.

Gazeta.ru
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