Доклад: Facebook "преднамеренно" нарушала политику конфиденциальности

Отмечается, что британские парламентарии призвали Офис комиссара по информации (ICO) провести расследование в отношении Facebook. Кроме того, американской компании рекомендовали "значительно изменить свою бизнес-модель и методы работы, чтобы сохранить доверие".

"Из документов, которые мы получили от компании Six4Three, очевидно, что Facebook намеренно нарушала как законы о сохранении конфиденциальности данных, так и законы о защите от конкуренции", — говорится в докладе.

В тексте доклада также говорится о недопустимости того, чтобы "цифровые гангстеры", такие как Facebook, ставили себя "выше и вне закона".

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Facebook и власти США обсуждают "многомиллиардный" штраф для соцсети.