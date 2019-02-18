Доклад: Facebook "преднамеренно" нарушала политику конфиденциальности

Отмечается, что британские парламентарии призвали Офис комиссара по информации (ICO) провести расследование в отношении Facebook. Кроме того, американской компании рекомендовали "значительно изменить свою бизнес-модель и методы работы, чтобы сохранить доверие".
"Из документов, которые мы получили от компании Six4Three, очевидно, что Facebook намеренно нарушала как законы о сохранении конфиденциальности данных, так и законы о защите от конкуренции", — говорится в докладе.
В тексте доклада также говорится о недопустимости того, чтобы "цифровые гангстеры", такие как Facebook, ставили себя "выше и вне закона".
Ранее газета The Washington Post сообщила, что Facebook и власти США обсуждают "многомиллиардный" штраф для соцсети.
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