Часы Судного дня сейчас находятся на отметке в 1 минуту 40 секунд до "полуночи" - это исторически минимум. На этой отметке их перевели в январе 2020 года. Символические часы были созданы журналом Чикагского университета "Бюллетень ученых-атомщиков" в 1947 году, они показывают, сколько времени осталось человечеству до гибели.

Долгие годы во времена холодной войны угроза ядерного конфликта была одной из самых главных мировых тем. Ядерного оружия боялись, о нем снимали фильмы ужасов для взрослых и даже детские мультфильмы, пропаганда в обеих странах тоже часто использовала образы ядерного взрыва.

Но все эти годы Часы судного дня оставляли человечеству гораздо больше времени до гибели.

В начале 1990-х угроза ядерной войны ушла из ежедневной повестки вместе с противостоянием СССР и США. В 2020 году ее затмили пандемия COVID-19, изменения климата, экономические и политические проблемы. Но эта скрытая угроза, судя по словам ученых, стала хоть и менее явной, но более реальной.

"В прошлом году лидеры различных государств завершили либо подорвали несколько крупных договоров и переговорных процессов по контролю над вооружениями. Они создали среду, способствующую возобновлению гонки ядерных вооружений, распространению ядерного оружия и снижению барьеров для ядерной войны", - говорится в пояснении на сайте "Бюллетеня ученых-атомщиков".

Что случится, если СНВ не продлят?

В 2010 году Дмитрий Медведев и Барак Обама, занимавшие тогда посты президентов России и США, подписали новый договор о дальнейшем сокращении ядерных вооружений. Тогда речь шла о перезапуске отношений между двумя странами.

СНВ-III - это главный договор, который сейчас удерживает Россию и США от гонки ядерных вооружений. Согласно ему Россия и США сократили свои ядерные арсеналы так, чтобы суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Договор СНВ-III вступил в силу в феврале 2011 года и истекает в феврале 2021 года. За эти пять лет отношения между двумя странами стали заметно хуже: США ввели санкции против России, а переговоры по многим вопросам между ними заходят в тупик.

Предсказать судьбу договора СНВ трудно. Но каждая из сторон недовольна договором, который, по ее мнению, не учитывает всех обстоятельств современной ситуации.

США требуют, чтобы к договору присоединился Китай. Россия считает, что в нем тогда могли бы участвовать и Великобритания с Францией, чьи ядерные потенциалы соизмеримы с китайским.

Второе условие американцев - включение в договор нестратегических ядерных вооружений России. Наконец, третье условие - создание более эффективного механизма проверки ядерного арсенала. Россия считает, что договор можно было бы продлить и без изменения действующего механизма.

Эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник полагает, что если договор все-таки не будет продлен, то Россия при этом постарается не менять свой ядерный потенциал - по крайней мере, количественно.

"При снижении количества зарядов, которое у нас есть, стабильность начинает размываться, потому что возникает риск обезоруживающего удара, в том числе и с использованием обычных вооружений. А в обычных вооружениях США и НАТО нас существенно превосходят", - сказал он.

Как написал в статье "Стратегическая стабильность в условиях смены миропорядка" директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин, если договор не будет продлен, проиграют все.

По его мнению, свертывание контроля над вооружениями "открывает новую эпоху стратегических взаимоотношений между США и Россией, в которой развитие ядерных вооружений не будет регулироваться международными соглашениями". Он прогнозирует, что недоверие между двумя странами будет расти и дальше, что может привести к новой гонке вооружений.

Новая гонка вооружений

Гонка вооружений - естественный процесс для той атмосферы подозрительности и недоверия, в которой находятся отношения Москвы и Вашингтона, полагает научный сотрудник центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов. И эта атмосфера, по его мнению, только сгустится в случае прекращения СНВ.

"Мы получаем ситуацию, когда проконтролировать ничего нельзя. А Россия продолжает модернизацию ядерного оружия - мы это видим. А Америка тоже что-то модернизирует. Это все создает питательную среду для алармизма", - сказал эксперт.

По его словам, в ситуации, когда две страны не знают друг о друге ничего, они начинают придумывать недостающую информацию, сильно ее преувеличивая.

Эти измышления будут ложиться в основу военного прогнозирования, а если о них узнает оппонент, то и его аналитики, в свою очередь, будут исходить из неправильных предпосылок. Все это может еще больше ускорить гонку вооружений.

С другой стороны, как полагает Крамник, в отличие от времен холодной войны информация о разработках и, тем более, развертывании стратегических вооружений в настоящее время более доступна.

"Мы сейчас можем с достаточной уверенностью на 10 где-то лет вперед представлять, что может у американцев происходить с ядерным арсеналом. Равно как и они по нам. Дальше возникает какая-то зона неопределенности, причем у них в большей степени в нашем отношении, поскольку мы более закрыты. У нас нет традиции полного всеобъемлющего обсуждения планов перевооружения, в том числе и ядерного, в парламенте", - считает эксперт.

25 августа бюджетный комитет Конгресса США опубликовал доклад с приблизительной оценкой затрат на гонку вооружений, которая начнется в случае непродления договора по СНВ.

Комитет подсчитал, что модернизация ядерного арсенала в этом случае будет стоить США 439 миллиардов долларов единовременно и 28 миллиардов долларов ежегодно.

Сколько может потратить на гонку вооружений Россия, неизвестно, но она уже вкладывает значительные средства в разработку новых межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат" и боевых блоков к ним.

Но есть и более оптимистичные прогнозы. Как полагает старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Петр Топычканов, есть шанс, что две страны могут добровольно принять меры по поддержанию доверия и прозрачности. Для этого странам нужно продолжить "оповещать друг друга об учениях, испытаниях, полетах стратегических бомбардировщиков". Каких-то технических преград для такого сотрудничества нет.

В такой ситуации, считает эксперт, "на ближайший год ни Россия, ни США, ни американские союзники по НАТО не почувствуют негативных последствий окончания договора", а за этот период, добавил он, страны как раз смогут договориться о новом соглашении.

Что может спровоцировать ядерный конфликт?

Во времена холодной войны опасность ядерного апокалипсиса ощущали многие. Об этом можно судить и по публикациям в прессе, и по тому, как эта тема была отражена в искусстве - кинематографе, музыке.

Опасность ядерного конфликта перестала восприниматься как главная угроза человечеству. Как минимум она делит это место с изменениями климата, бедностью, а теперь и с пандемией коронавируса. Между тем, по мнению экспертов, конфликт с применением ядерного оружия между Россией и США вполне может произойти.

По мнению Крамника, напряженность может возрасти до довольно высокой степени, и тут возникает опасность различных инцидентов. Военные России и США действительно все чаще соприкасаются друг с другом в различных частях мира.

"Уровень этого соприкосновения значительно ниже и значительно слабее, чем в годы холодной войны, - полагает Крамник. - Но, с другой стороны, исчезает страх перед таким противостоянием, а возрастает количество предпосылок к серьезным инцидентам. Возрастает число перехватов с обеих сторон, возрастает число перехватов в агрессивном стиле. Это все повышает риск столкновения и непреднамеренного применения оружия, что в результате может вылиться в бой".

Только за последнюю неделю августа такие инциденты происходили на земле, в воздухе и на море.

По словам Крамника, если подобный инцидент обернется боестолкновением, то это может привести к жертвам и потерям в боевой технике, а в случае, если это будет происходить на море, то потеря может быть и боевым кораблем или подводной лодкой с ядерным оружием на борту.

Богданов также считает, что триггером ядерного конфликта может стать какой-нибудь инцидент. По его словам, такое происшествие в условиях общей повышенной нервозности может спровоцировать цепь событий, "когда каждое последующее действие, начиная с раскрутки одного конкретного инцидента, не считается одной из сторон значимым". "Но оно повышает общий градус, в какой-то момент начинается расхождение в восприятии поведения противника, люди повышают и повышают ставки - и в какой-то момент происходит первое применение [оружия]", - сказал эксперт.

Крамник также считает опасной возможность организации информационной кампании, в ходе которой "на основе ложных предпосылок обе стороны будут приведены на грань столкновения". Автором такой кампании, по словам эксперта, могут быть политические силы в той или другой стране, а также сторонние государства.

Наконец, в ситуации, когда две страны ждут ядерного нападения, готовясь нанести ответный или даже ответно-встречный удар, войну может спровоцировать даже ошибка или технический сбой.

Во времена холодной войны было несколько таких инцидентов, самый известный из которых - происшествие в ночь с 25 на 26 сентября 1983 года, когда советская система предупреждения о ракетном нападении сообщила о ракетном ударе со стороны США. Дежурный офицер Станислав Петров решил, что компьютер ошибся, и не стал объявлять тревогу, которая, возможно, привела бы к ответному удару по Америке. Были и другие происшествия, не менее серьезные.

По словам Богданова, современные системы гораздо более совершенны. "Это была самая заря становления систем предупреждения о ракетном нападении, они регулярно сбоили", - объясняет он. Но в любом случае, считает он, в отсутствие глубокого политического кризиса, так называемого "угрожаемого периода", когда страны открыто совершают военные приготовления, когда вероятность ядерного удара очень невелика, скорее всего, технический сбой не сможет спровоцировать войну.

С другой стороны, как считает Топычканов, в случае прекращения действия договора СНВ спустя какое-то время предсказуемость строительства ядерных сил двух стран и понимание того, что происходит у оппонента, будет все меньше соответствовать реальности.

"В этом контексте шанс для просчетов, ошибочного заключения о намерениях и возможностях другой стороны будет расти - и вероятность того, что эти расчеты могут привести к применению ядерного оружия, тоже будет расти. Не в разы, конечно, но расти будет", - полагает эксперт.

Новые угрозы

Факторы, которые дестабилизируют мировую обстановку и переводят часы судного дня к полуночи, меняются с течением времени.

Во времена холодной войны, когда две сверхдержавы готовились воевать друг с другом, стабильности мешали, например, советские атомные подлодки, за которыми было трудно следить, с одной стороны, и противолодочные системы с другой, ядерное оружие у американских союзников в Европе, советские ракеты ближнего радиуса и многое другое.

После развала Советского Союза противостояние сверхдержав сильно ослабло, что отразилось на наборе дестабилизирующих факторов. В 2012 году, выступая на большой международной конференции по ядерной безопасности в Москве, эксперт ИМЭМО РАН Владимир Дворкин назвал новыми дестабилизирующими факторами "распространение ядерного оружия и ядерных технологий, распространение ракетного оружия и ракетных технологий, ядерный терроризм, кибернетические и звездные войны".

Однако за прошедшие восемь лет мир опять изменился. В списке дестабилизирующих факторов все более важным становится неядерное оружие.

Как объясняет Константин Богданов, высокоточным оружием с обычной боеголовкой можно нанести первый обезоруживающий удар: "Когда первый удар наносится по ядерным силам, но неядерными силами".

Таким оружием являются, например, те изделия, о которых рассказал Владимир Путин в своем уже ставшем знаменитым выступлении перед федеральным собранием в 2018 году. Гиперзвуковой планер "Авангард", ракета "Кинжал", даже комплекс "Буревестник" с ядерным двигателем, но обычной боеголовкой, призваны стать таким средством нанесения первого удара.

В США также ведутся работы над гиперзвуковыми ракетами и планирующими блоками. 1 сентября стало известно, что ВВС США и Агентство передовых оборонных исследований (DARPA) подготовили каждый свой опытный образец гиперзвуковой ракеты, и испытательные пуски могут пройти до конца 2020 года.

Наконец, мир с развалом СССР сильно изменился. Ядерное сдерживание больше не включает в себя только две страны - это более сложная схема. Разумеется, Россия и США все еще обладают самыми большими ядерными потенциалами и суммарный арсенал всех остальных членов ядерного клуба не идет ни в какое сравнение с ядерными силами Москвы или Вашингтона даже по отдельности.

Со времен холодной войны изменилось и отношение к ядерному конфликту - "неприемлемым ущербом" уже считаются последствия любого ядерного удара. То, что 40 лет назад рассматривалось бы как издержки на пути к победе, теперь будет восприниматься как катастрофа как для жителей государства, так и для его экономики.

"Мы видим, что нынешние конфликты не являются идеологическими. Они не выстраиваются в логике заборов - это не две части мира, которые взаимодействуют друг с другом только через узкие коридоры. Это один единый мир с весьма ассиметричными правилами регулирования, которые постоянно мутируют", - говорит Богданов.

Нужен ли России и США Китай?

США, обсуждая судьбу договора по СНВ, настаивают на его расширении - включении в него Китая.

Эта страна, обладая небольшим по сравнению с Россией и США ядерным арсеналом, тем не менее активно модернизирует и развивает свои стратегические ядерные силы. Аналитики Пентагона считают, что за десять лет Китай удвоит свой ядерный боезапас.

Об этом говорится в докладе Конгрессу США, который министерство обороны выпустило 2 сентября. В докладе отмечается, что Китай активно модернизирует свои ядерные силы, у него появился бомбардировщик с возможностью дозаправки в воздухе, в КНР создают баллистическую ракету воздушного базирования.

Тренин в своей статье, признавая, что глобальная безопасность в будущем будет зависеть в основном от отношений Китая и США, тем не менее, полагает, что это вряд ли приведет к противостоянию, подобному холодной войне - "в силу особенностей сильно фрагментированной глобальной среды и из-за характера внешней политики Пекина, ориентирующейся больше на нужды самого Китая, чем на какой-то глобальный проект".

С другой стороны, как полагает Илья Крамник, в случае, если договор СНВ прекратится, то гонка вооружений у США возникнет ровно-таки с Китаем, а не с Россией. И если сейчас в КНР имеется около 200 ядерных боеприпасов, то через десять лет ядерный арсенал может стать соизмеримым с российским.

Москва предлагает сохранить договор в двустороннем российско-американском формате. По словам Топычканова, ценность такого СНВ несомненна: "Этот договор - фактически единственный юридический документ, подтверждающий, что ядерные державы заинтересованы и привержены своим обязательствам по 6-й статье Договора о нераспространении ядерного оружия. Статье о том, что они должны продолжать ядерное разоружение".