Президент Молдовы Игорь Додон, который хочет сближения с Москвой в отличие от проевропейского большинства в правительстве и парламенте, объяснил активность НАТО в его стране и, в частности, открытие офиса по информированию в Кишиневе желанием Североатлантического альянса "как можно ближе подобраться к границам России". Об этом он заявил в интервью "Известиям".

"По поводу НАТО еще раз хочу повторить: дискутируя на эту тему, всегда надо помнить, что Молдова — нейтральная страна. Нам неинтересно и мы не будем — а это мнение большинства граждан — становиться частью какого-либо военного блока. Это принципиальная позиция, которую поддерживают большинство молдаван", — подчеркнул глава государства.

По мнению Додона, именно из-за этого НАТО открыло офис по информированию в Кишиневе. "Они понимают, что народ Молдовы эту идею не поддерживает, и пытаются через свой офис поменять общественное мнение".

"Думаю, у них в краткосрочной перспективе ничего не получится. А в среднесрочной — напомню, я всегда выступал против офиса НАТО в Кишиневе. Есть большая вероятность, что после парламентских выборов в конце этого года офис альянса будет закрыт", -намекнул он.

При этом, по словам Додона, он знает причину такой активности НАТО в Молдавии. "Им нужно как можно ближе подобраться к границам РФ. Но я не могу допустить, чтобы наших граждан и нашу страну использовали как пушечное мясо в геополитических противостояниях. Поэтому мы как нейтральная страна должны дружить со всеми — и с Западом, и с Востоком", — резюмировал он.

Парламентские выборы в Молдавии пройдут в конце года. По опросам фаворитом предстоящего голосования является Партия социалистов, выступающая за вступление республики в ЕАЭС. Их, по предварительным данным, поддерживает почти 50% избирателей, напоминает ТАСС.