Но и вызывать полицию нельзя, потому что агрессор рядом и всё услышит.

Недолго думая, она набрала 911 и стала заказывать пиццу, настойчиво повторяя свой адрес.

Эта история, произошедшая 13 ноября, стала достоянием общественности неделю спустя.

До сих пор рассказы о том, как скрытно вызвать полицию, если вы в угрожающей ситуации, ходили по социальным сетям. Суть инструкции в том, что, дозвонившись, нужно обязательно произнести пароль "пепперони".

Насколько известно, это первый реальный случай, когда совет помог.

Американские правоохранительные органы даже проводили медиакампании, информируя о том, что "заказ пиццы по 911" - это миф, и делать так не нужно.

Однако после того как подобный звонок был принят диспетчером и привел к аресту дебошира, полиция изменила свое мнение.

Полицейские высоко оценили смекалку дочери и догадливость диспетчера Тима Тенейка. "Я читал про это в "Фейсбуке", но на обучении про пиццу нам не никогда не говорили. Я общался с другими диспетчерами - они говорят, что просто сбросили бы звонок".

Имена женщин не раскрываются, но власти сообщили имя и возраст домашнего агрессора - это 56-летний Саймон Лопес.