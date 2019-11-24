Звонок в службу спасения - единственное, что могла сделать жительница города Орегона, штат Огайо, когда в дом ввалился друг ее матери, пьяный и раздраженный. Она не раз видела, как он избивает ее мать - на этот раз он ударил женщину так сильно, что та отлетела к стене.
© Reuters / Scanpix

Но и вызывать полицию нельзя, потому что агрессор рядом и всё услышит.

Недолго думая, она набрала 911 и стала заказывать пиццу, настойчиво повторяя свой адрес.

Эта история, произошедшая 13 ноября, стала достоянием общественности неделю спустя.

До сих пор рассказы о том, как скрытно вызвать полицию, если вы в угрожающей ситуации, ходили по социальным сетям. Суть инструкции в том, что, дозвонившись, нужно обязательно произнести пароль "пепперони".

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Насколько известно, это первый реальный случай, когда совет помог.

Американские правоохранительные органы даже проводили медиакампании, информируя о том, что "заказ пиццы по 911" - это миф, и делать так не нужно.

Однако после того как подобный звонок был принят диспетчером и привел к аресту дебошира, полиция изменила свое мнение.

Полицейские высоко оценили смекалку дочери и догадливость диспетчера Тима Тенейка. "Я читал про это в "Фейсбуке", но на обучении про пиццу нам не никогда не говорили. Я общался с другими диспетчерами - они говорят, что просто сбросили бы звонок".

Имена женщин не раскрываются, но власти сообщили имя и возраст домашнего агрессора - это 56-летний Саймон Лопес.

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