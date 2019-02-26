Ранее в тот же день французский евродепутат Эмерик Шопрад в интервью "Радио Свободная Европа" подтвердил, что Елизавета Пескова проходит у него практику. Как заявил Шопрад, Пескова изучает юриспруденцию во Франции. В качестве практикантки Пескова получает стипендию в размере 1000 евро в месяц, период ее стажировки - с ноября 2018 по конец апреля 2019 года.

Официальная представительница Европарламента подтвердила, что ассистенты и практиканты евродепутатов не имеют доступа к конфиденциальным документам. Как следует из ее сообщения, у Эмерика Шопрада также нет доступа к подобным материалам. По словам другого представителя ЕС, Европарламент в принципе практически не располагает секретными материалами и документами высокой степени конфиденциальности.

Шопрад - бывший советник Марин Ле Пен, лидера французской правопопулистской партии "Национальный фронт". Шопрад входит в состав подкомиссии по вопросам безопасности и обороны при внешнеполитическом комитете Европарламента, а также является членом делегации ЕС-Россия. В Европарламент Шопрад был избран от "Национального фронта" в 2014 году, однако уже через год перешел в число независимых депутатов. В конце мая 2019 года состоятся очередные выборы в Европарламент. В Брюсселе всерьез обеспокоены вероятным внешним влиянием на выборы, в первую очередь со стороны России.