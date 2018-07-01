Дочь одного из главных деятелей Третьего рейха, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера в 1960-х годах работала в Федеральной разведывательной службе Германии (BND). Об этом написала немецкая газета Bild, информацию подтвердили в самой разведслужбе.
Heinrichas Himmleris
© AP/Scanpix

Там пояснили, что могут рассказать об этом, поскольку Гудрун Бурвиц умерла в мае этого года в Мюнхене в возрасте 88 лет.

Ее отец входил в ближайшее окружение Гитлера и считается главным архитектором Холокоста. Гиммлер покончил с собой в 1945 году, находясь под стражей. Он раскусил ампулу с цианистым калием.

Бурвиц была подростком, когда закончилась война. Она всю жизнь не скрывала своих нацистских взглядов и выступала в защиту своего отца.

Руководитель исторического бюро BND Бодо Хехельхаммер сообщил, что дочь Гиммлера была сотрудником разведслужбы в течение нескольких лет до 1963 года. Она работала под другим именем.

"Время ее отставки совпало с началом изменений в подходах к сотрудникам, которые были связаны с нацистами", - говорится в его заявлении.
Бурвиц работала секретарем в штаб-квартире BND в пригороде Мюнхена с 1961-й по 1963 год. В это время и до 1968 года службой руководил бывший генерал Вермахта, разведчик Рейнхард Гелен, в 1945 году сдавшийся американским войскам.

В течение всей своей жизни Бервиц оставалась сторонником крайне правых идей. Как сообщалась, она была видным членом организации Silent Help, которая оказывала юридическую и финансовую поддержку бывшим членам СС. Известно также, что она посещала другие неонацистские собрания.

Гиммлер был назначен рейхсфюрером СС приказом Адольфа Гитлера в 1929 году. Члены СС занимались созданием контрационных лагерей, в которых погибли миллионы евреев, поляков, цыган и советских военнопленных.

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