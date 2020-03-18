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Гульнару Каримову осудили в третий раз, признав виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении и других преступлениях. Наказание будет исчисляться с 21 августа 2015 года.
Дочь экс-президента Узбекистана приговорена к 13 годам заключения
© RIA / Scanpix

Старшую дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару приговорили к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. Вердикт Ташкентского городского суда по уголовным делам был опубликован на странице Верховного суда Республики Узбекистан.

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Гульнару Каримову признали виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении с помощью присвоения и растраты, легализации доходов от преступной деятельности и других преступлениях.
Суд также засчитал сроки, к которым Каримова была приговорена по двум предыдущим приговорам, и постановил, что исчисление срока наказания должно происходить с 21 августа 2015 года.

Остальных фигурантов дела, по которому была осуждена Каримова, также приговорили к срокам от пяти до 20 лет.

Deutsche Welle
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